Iedereen Mathot

Het relancebeleid is nodig, maar het mag geen reden zijn voor de apathie die we zien over de staatsschuld en over de immense financiële risico's die worden genomen.

Guy Mathot, de Waalse socialist die begin jaren tachtig de federale begroting overzag, werd legendarisch met zijn uitspraak dat de staatsschuld er vanzelf was gekomen en ook vanzelf zou verdwijnen. Die houding van bijna-achteloosheid over de Belgische staatsfinanciën achtervolgde jarenlang de PS. Vandaag lijkt ze in alle geesten geslopen, van in de Wetstraat tot in de Dorpstraat.

45 miljard euro is de put die vorig jaar is geslagen in de gezamenlijke Belgische schatkist. Dat is een fenomenaal bedrag. Je kan er in een jaar tijd alle uitgaven mee betalen van het koningshuis en de kanselarij van de eerste minister, van alle rechtbanken, de rest van Justitie en Binnenlandse Zaken, van alle ambassades en de rest van Buitenlandse Zaken, van Defensie, van de hele fiscus, de hele politie, van alle federale overheidsgebouwen, het federaal wetenschapsbeleid, de miljarden van de NMBS en alle rentelasten. En dan heb je nog altijd een paar miljard aan wisselgeld over.

Apathie

Het punt waar in een golf van democratische apathie massaal aan voorbij wordt gegaan, is dat we dat geld niet hebben en moeten lenen. Dat het niet tot een debat leidt, komt door de lage rente die het probleem niet dringend maakt. Er is geen urgentie. En dus ook geen debat.

Dat komt omdat alle partijen, van oppositie tot meerderheid, au fond hetzelfde zeggen: de lage rente is een uitgelezen kans om goedkoop te lenen, dat geld te investeren en vervolgens met de economische groei die daaruit ontstaat de leningen af te betalen.

Die uitleg is niet verkeerd. Hij is alleen gevaarlijk onvolledig. Twee aanvullingen zijn nodig. De eerste is dat de groei er niet zomaar komt. Meestal betekent het ook dat we harder of slimmer moeten werken. Het betekent ook dat sommige manieren van werken of sommige activiteiten het best worden gestopt, zodat er plaats komt voor andere en betere.

Ambities

Die aanvullende boodschap komt amper aan. Het heersende verhaal - ook bij de oppositie - is dat geld moet worden gespendeerd en dat het allemaal niets kost. De relance lijkt vooral iets om te krijgen en om voor te lobbyen, niet om voor te werken. Nochtans zal dat laatste moeten als het wil lukken. Die gedachte werpt haar schaduw vooruit op de cruciale ambities van deze regering, zoals 80 procent van de actieve bevolking tegen 2030 aan het werk krijgen en de pensioenen betaalbaar houden.

De tweede aanvulling is deze: het idee dat investeringen leiden tot groei en daarna tot het terugbetalen van het geleende geld is het plan A. Maar het kan mislopen. Dat kan als het geld naar projecten gaat die geen geld opleveren maar kosten, zoals tien gratis treintickets voor iedereen. Dat kan omdat vooral de jaarlijks terugkerende uitgaven worden verhoogd - zoals de hogere minimumpensioenen en de opslag in de zorg - zonder daar ergens anders geld voor vrij te maken. Opnieuw is de verantwoordelijkheid breed: ook de oppositiepartijen hameren vooral op hogere uitgaven.

Het is niet zo moeilijk te zien waar het verkeerd kan lopen. En het is niet zo moeilijk te zien hoe het politiek conflict dan wél losbarst. PS-voorzitter Paul Magnette gaf deze week een voorschot op die discussie door samen met de Franse econoom Thomas Piketty een open brief in Le Monde te ondertekenen waarin wordt gepleit om de schulden op de balans van de Europese Centrale Bank kwijt te schelden.

Vertrouwen

Dat zou een beslissing zijn die het vertrouwen op de financiële markten kan breken, met desastreuze gevolgen voor landen die veel schulden torsen. Tegelijk kan een te zware sanering van de schulden via nieuwe belastingen en zware besparingen het vertrouwen van de burgers onderuithalen.