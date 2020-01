Het coronavirus verspreidt zich sneller dan het beruchte SARS-virus, maar het is minder dodelijk. De economische impact blijft de grote onbekende.

De besmetting van het coronavirus gaat sneller dan bij het SARS-virus in 2002-2003, maar gelukkig is het minder dodelijk. De snelle verspreiding komt onder meer omdat een besmet individu het virus kan doorgeven voordat hij de eerste ziektesymptomen vertoont. Daarom neemt de Chinese overheid draconische maatregelen om de verspreiding tegen te gaan. Specialisten verwachten dat de verspreiding van het virus ergens midden februari zal pieken. De grote vraag is wanneer er een probaat middel komt tegen het virus. De Wereldgezondheidsorganisatie vond de situatie erg genoeg om wereldwijd alarm te slaan.

Er zijn niet alleen medische bekommernissen, maar ook zorgen over de economische impact. Het is nu al duidelijk dat het afsluiten van steden, het sluiten van winkels en bioscopen en andere maatregelen de Chinese economie tijdens het eerste kwartaal een knauw zullen geven. Analisten gaan ervan uit dat de groei kan terugvallen tot 4 procent, waar ze eerder rekenden op 6 procent.

Toen het SARS-virus toesloeg, was de economische impact erg groot. Maar zodra het virus was verdwenen veerde de economie meteen weer op.

China weegt economisch veel zwaarder dan in 2003, ten tijde van het SARS-virus. De gevolgen kunnen dus veel groter zijn.

Het China van 2003 is wel niet het China van 2020. Het land weegt veel zwaarder door op wereldschaal, dus de gevolgen kunnen ook veel groter zijn. In 2003 was China goed voor 4 procent van het wereldwijde bruto binnenlands product, vandaag is dat 17 procent. In sommige markten is de Chinese consument een hoofdrolspeler. Het land is goed voor meer dan een derde van de aankopen van luxegoederen. Sectoren zoals de luchtvaart en het toerisme worden ook hard getroffen. De Chinese toeristenstroom zal opdrogen en heel wat luchtvaartmaatschappijen schorten hun vluchten van en naar China op.

Internationaal kunnen de economische repercussies veel groter zijn dan in 2003. Bedrijven die afhankelijk zijn van de Chinese markt, zullen de impact direct voelen. Maar ook bedrijven die afhangen van Chinese productie ontsnappen niet aan de gevolgen. Grote delen van de productieketen liggen stil in China en voorlopig blijft het gissen wanneer het economische leven zich weer op gang trekt. Hoe langer dat duurt, hoe groter de economische impact in China en daarbuiten.