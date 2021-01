In Nederland stappen ministers wél op

Bij ons voelt niemand zich politiek verantwoordelijk voor het geklungel met zonnepanelen. In Nederland stapt het kabinet wél op na de onverkwikkelijke toeslagenaffaire. Er is een correcter aanvoelen van wat politieke verantwoordelijkheid is.

Nederland gidsland. Zo keken we met Belgische ogen jarenlang naar onze noorderburen als het ging over goed bestuur, ordentelijke overheidsdiensten, heldere afspraken tussen overheid en burger en transparante communicatie.

In dat gidsland nam vrijdag de voltallige regering-Rutte ontslag, na de onverkwikkelijke toeslagenaffaire.

Drieënhalf jaar nadat dat kabinet was geïnstalleerd met de belofte nadrukkelijk een beleid te gaan voeren, 'ook voor mensen die nu het gevoel hebben dat de overheid er niet meer voor ze is', doet datzelfde kabinet een symbolische stap opzij.

Het kabinet-Rutte neemt de verantwoordelijkheid voor het feit dat de belastingdienst duizenden gezinnen jarenlang onterecht 'vervolgde' als sociaal fraudeur met kindertoeslagen. Een 'ongekend onrecht', luidde de conclusie van een parlementaire onderzoekscommissie onlangs. De affaire was het voorwerp van achterkamertjespolitiek, bijna op zijn Belgisch. Alarmerende rapporten werden lang geheim gehouden, wat indruiste tegen de Nederlandse transparantiecultuur.

Mea culpa

Uiteindelijk hebben de verantwoordelijke minister, Lodewijk Asscher (PvdA), en in zijn kielzog het hele kabinet wel een openbare mea culpa geslagen en hun politieke verantwoordelijkheid opgenomen. De regering trekt zo de politieke consequenties van slecht bestuur. En dat is dan weer helemaal niet Belgisch, of niet Vlaams.

In Vlaanderen kreeg de regering donderdag reacties vol woede en onbegrip van 571.000 eigenaars van zonnepanelen. Die voelen zich bekocht nu blijkt dat, in tegenstelling tot de afspraak die de overheid met de burger maakte, het lucratieve systeem van terugdraaiende tellers niet nog 15 jaar geldt. Net dat systeem was voor veel gezinnen de aanleiding om in 2020 nog snel te investeren in een dak vol zonnepanelen. Het systeem kreeg al van bij de invoering door Open VLD-minister Lydia Peeters negatieve adviezen, maar de liberale minister zette halsstarrig door. Tot ze nu het deksel op de neus kreeg van het Grondwettelijk Hof.

Met een compensatieregeling hoopt de Vlaamse regering de omvallende koterij te stutten met een andere koterij. Met een prijskaartje van een half miljard euro, om van te duizelen. Maar geen kat voelt zich politiek verantwoordelijk.

Terecht schreeuwen die investeerders nu moord en brand. Waarop kan je nog leunen als de overheid zelf geen rechtszekerheid biedt en haar afspraken met de burger niet nakomt?

De Vlaamse regering stoomde snel een compensatieregeling klaar, in de hoop de omvallende koterij te stutten met een andere koterij. Met een prijskaartje - een half miljard euro - om van te duizelen. Onze energiepolitiek is al ruim 15 jaar kaduuk. Maar geen kat voelt zich politiek verantwoordelijk, ook Peeters niet. Zij en haar - eveneens liberale - voorganger Bart Tommelein drukten vorig jaar door dat die terugdraaiende teller nog 15 jaar zou werken, Oost-Indisch doof voor waarschuwingen over de houdbaarheid van die regeling.

Een politieke klasse die gemaakte afspraken met de burger niet nakomt en haar fout daarin op geen enkel moment erkent, moet niet schrikken dat diezelfde burger uiteindelijk bulkt van wantrouwen tegenover de politiek.

In Nederland kan je de stap opzij van het kabinet-Rutte wegzetten als een makkelijk manoeuvre op een paar maanden voor de verkiezingen. Rutte zelf blijft onveranderd lijsttrekker van zijn partij en regeert door in lopende zaken. En met het terugtreden zijn niet alle vragen al beantwoord. Maar op zijn minst is een publieke mea culpa geslagen na de deuk in het vertrouwen in de overheid die deze toeslagenaffaire heeft gecreëerd. 'Ik heb niet gevonden wat ik eraan had kunnen doen, maar de affaire is in mij gaan zitten en laat mij niet meer los', zei Ruttes partijgenoot en minister van Economische Zaken Eric Wiebes.

Zet dat citaat in een Vlaamse of Belgische context - het zonnepanelengeklungel, de Vlaams én federale blunders in de aanpak van corona - en je ziet een groot verschil met onze politieke hygiëne. Een politieke klasse die gemaakte afspraken met de burger niet nakomt en haar fout daarin op geen enkel moment erkent, moet niet schrikken dat diezelfde burger uiteindelijk bulkt van wantrouwen tegenover de politiek. Dan is Nederland toch nog altijd meer gidsland dan de toeslagenaffaire zelf op het eerste gezicht doet vermoeden.