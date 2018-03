In beweging

De cash-for-carsregeling en het mobiliteitsbudget zijn welgekomen maatregelen om het autogebruik te verminderen en het verkeer in ons land vlot te trekken. Maar mirakeloplossingen zijn ze niet.

Het federale parlement heeft vrijdag het licht op groen gezet voor de cash-for-carsregeling. Daardoor kunnen werknemers hun salariswagens inruilen voor een maandelijkse geldsom die niet grotendeels wordt wegbelast via allerlei sociale en fiscale heffingen. Tegelijk heeft de federale regering een akkoord bereikt over het mobiliteitsbudget. Een werkgever zal zijn werknemers een budget kunnen geven om fiscaalvriendelijk te besteden aan meerdere vervoersvormen - de auto, het openbaar vervoer of de fiets.

Er komen dus twee verschillende maar voor een stuk overlappende regelingen. Dat maakt de zaken behoorlijk ingewikkeld, voor de bedrijven én voor de werknemers. Maar dat was blijkbaar onvermijdelijk om twee uiteenlopende doelstellingen te verzoenen. Een: mensen aanmoedigen hun salariswagen op te geven om zo het aantal wagens op de Belgische wegen te verminderen en de files te bestrijden.

Twee: erover waken dat de lasten op inkomen uit arbeid - waarvan het voordeel van de salariswagen een onderdeel is - niet zwaarder worden. En er is nog een derde: opletten dat de fiscus en de sociale zekerheid niet te veel inkomsten mislopen. Dat is een moeilijke evenwichtsoefening.

Dat het compromis over de regelingen geen schoonheidsprijs verdient, moet op de koop toe worden genomen. Alle beetjes zijn welkom om het permanente verkeersinfarct in België - een serieuze handicap voor de economie - te helpen bestrijden. Maar het is afwachten hoeveel mensen hun auto aan de kant laten staan door de cash-for-cars­regeling en het mobiliteitsbudget. Hoe kan het effect op het fileleed, als er een is, trouwens accuraat worden gemeten?

Wie meent dat het aantal salariswagens verminderen, op vrijwillige basis of onder dwang, een mirakeloplossing is, kan wel eens van een kale reis terugkomen. Het drukke en vervuilende autoverkeer in ons land en de ergerlijke opstoppingen worden mee veroorzaakt door de inrichting van de verkeersinfrastructuur, door onze ruimtelijke ordening - of het gebrek daaraan-, door de grote en nog groeiende mobiliteitsbehoeften, en door de (on)beschikbaarheid van alternatieven zoals een efficiënt openbaar vervoer.