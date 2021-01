In de klas

Terwijl coronavarianten tot een overdosis moedeloosheid en colère dreigen te leiden, tonen de scholen dat het mogelijk is weerbaarheid te vinden door te focussen op belangrijke doelen: de onderwijskansen van onze kinderen.

Stilaan naderen we het moment dat we een jaar met het coronamonster worstelen. Op dit moment keken we vorig jaar al naar wat gebeurde in het Chinese Wuhan. Op 3 februari werd het virus vastgesteld bij een van de negen Belgen die terugkeerden uit die Chinese stad. De tweede besmetting kwam eind februari. Op 6 maart verbood de federale regering de Italiëreizen van de middelbare scholen. Op vrijdag de 13de, in maart 2020, ging de eerste lockdown in, ook voor het onderwijs.

Bijna een jaar later is het begrijpelijk dat vermoeidheid optreedt, gecombineerd met hopeloosheid en colère. Applaudisseren voor de 'helden van de zorg' gebeurt allang niet meer. Vandaag wordt elke foto - ongeacht de invalshoek die de precieze afstand verdoezelt - bekeken om de graad van leiderschap af te meten.

Daar komt bij dat de strijd niet is gestreden. De vaccins zijn er, wat een triomf van de wetenschap mag worden genoemd, maar de logistiek is lastig. Ondertussen muteert het virus, met grote zorgen over de Britse en Zuid-Afrikaanse variant tot gevolg.

Net wanneer iedereen begint te klagen omdat de kapper, de cafés en de evenementensector nog altijd stilliggen, blijkt het toch weer nodig strenger te worden. De federale regering verstrengde maandag de quarantaineregels voor wie naar het buitenland reisde. Wie terugkeert uit een rode zone moet 16 uur in quarantaine.

Het belangrijkste antidotum tegen de moedeloosheid is trots over de weerbaarheid.

Dat de strijd nog altijd niet is gestreden, blijkt ook uit de dagelijkse coronacijfers. Het aantal besmettingen ligt weer boven 2.000 per dag, al is er een link met de toename van het aantal testen. Het aantal ziekenhuisopnames daalt licht, het aantal patiënten op intensieve zorg en het aantal sterfgevallen ook. Maar het gaat allemaal bijzonder traag. Velen zijn moe. Zijn 'het' moe. Maar het is nog niet voorbij.

Het belangrijkste antidotum tegen die moedeloosheid is trots over de weerbaarheid. Een belangrijk voorbeeld is te vinden in het onderwijs. Het is een van de speerpunten in de strijd tegen de pandemie: de scholen moeten openblijven waar het kan.

Een van de vele doemscenario's in deze crisis is dat het virus zou leiden tot een verloren generatie, die onderwijskansen zou missen die nooit meer volledig in te halen zijn. Dat zoiets niet uit de lucht gegrepen is, bewijst het onderzoek naar de stakingsgolven in het Franstalig onderwijs.

Bijna een jaar ver in de crisis blijkt dat het onderwijs weerbaarheid heeft getoond. Ja, er is leervertraging. Hoe kan het ook anders, nadat de scholen in maart vorig jaar waren dichtgegaan en als ouders onvoorbereid hun werk van thuis uit combineren met de schoolbegeleiding van hun kinderen? Maar het goede nieuws, blijkt uit het onderzoek dat het Gemeenschapsonderwijs deed naar de eindejaarsexamens van 46.000 scholieren, is dat de vertraging in te halen is.