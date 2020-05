De herstart van de bedrijven is zonder veel incidenten verlopen. Maar het zal nog lang duren voor de economie weer op volle toeren draait.

De herstart van de 'niet-essentiële' bedrijven, zeven weken nadat ze door de lockdown hun activiteiten hebben moeten stilleggen, is maandag heel voorzichtig verlopen. De motor is opnieuw op gang getrokken, hij is in eerste versnelling gezet.

Het is zoeken en tasten. Voor de bedrijven en hun werknemers is het een onwennige situatie. Om de veiligheidsvoorschriften te kunnen naleven waren aanpassingen van de werkafspraken nodig. Er kan niet zomaar worden teruggevallen op de vroegere routines. En in de hoofden van een aantal werknemers speelt nog de schrik besmet te worden met het coronavirus.

Het toerental kan de komende weken naar omhoog. De werkgeversorganisatie VBO denkt dat tegen eind mei 80 procent van de economie weer draait. Dat is geen slecht vooruitzicht. Maar het is wel pas binnen vier weken. Het betekent ook dat een behoorlijk stuk van de economie de draad dan nog niet opnieuw heeft opgepikt.

Het is starten, langzaam versnellen en voortdurend de blik op de indicatoren houden die aanduiden hoe de corona-epidemie evolueert. De cijfers van nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames en patiënten op intensieve zorg zullen bepalen of en hoe sterk het tempo van de economie kan worden opgedreven.

Consument

Belangrijk voor de productiebedrijven is dat volgende maandag de economische machine in tweede versnelling kan worden gezet. Dat de winkels hun deuren weer mogen openen. Want de fabrieken kunnen maar draaien als ze hun producten ook kunnen verkopen.

Het is de consument die de economie in de heropstart een belangrijke impuls moet geven. Hij moet bereid zijn zijn portefeuille open te trekken. Maar dat de mensen meteen massaal aan het kopen zullen slaan, is twijfelachtig. Noodzakelijke spullen wel. Maar andere? De voorbeelden uit Duitsland en Nederland tonen aan dat de winkelstraten niet onmiddellijk weer vol lopen. De meeste mensen vermijden voorlopig de plaatsen waar te veel volk te hoop loopt.

De consument moet zijn smetvrees overwinnen. En hij moet ook opnieuw vertrouwen krijgen. Dat tweede is problematischer dan het eerste. De economische toekomst ziet er niet erg rooskleurig uit. Zelfs als de economie binnen enkele weken weer draait tegen 80 of 90 procent, is dat een stuk minder dan voor het uitbreken van de coronacrisis.

Het wordt niet vlug weer business as usual. Een aantal bedrijven zal de Grote Lockdown niet overleven, andere zullen zware klappen krijgen. Dat zal sporen nalaten op de arbeidsmarkt, de werkloosheid zal toenemen. De inkomens van de gezinnen zullen daaronder lijden.

In zulke omstandigheden houdt de consument de vinger op de knip van zijn portemonnee en spaart hij wat meer, om een reserve te hebben voor onzekere tijden. Dat legt een hypotheek op het economisch herstel.