Er zijn goede argumenten waarom de federale regering moet vermijden dat Brussels Airlines de komende maand crasht. Maar niet te allen prijze.

Als een vliegtuig in volle crash, waarbij de piloot het moment nog even uitstelt waarop hij de punt van het toestel weer naar boven probeert te krijgen. Zo voelt het bij Brussels Airlines. De luchtvaartmaatschappij bloedt 3 miljoen euro cash per dag en heeft reserves tot eind mei. Ze had gehoopt over twee weken de activiteiten te kunnen heropstarten, maar woensdag werd duidelijk dat het op zijn vroegst juni wordt.

Brussels Airlines is niet de enige luchtvaartmaatschappij die crasht. Het is veelzeggend dat British Airways, een van de rendabelste maatschappijen in Europa, een op de drie jobs schrapt. Het Scandinavische SAS snijdt een op de twee banen weg. Het toont hoe in de luchtvaart de coronacrisis geen dipje van enkele maanden is. Het besef groeit dat we de komende jaren niet meer zullen vliegen zoals we in 2019 deden.

En dus is het alle hens aan dek. KLM/Air France, Swiss, Edelweiss Air en Austrian Airlines hebben uitzicht op reddingsgeld uit Den Haag, Parijs, Bern en Wenen. Lufthansa onderhandelt in Berlijn. En bij ons bikkelt Brussels Airlines om 290 miljoen euro overheidsgeld, dat het tot nader order niet krijgt.

De federale regering heeft daarom een punt om voorwaarden te stellen aan de redding.

Moet de overheid Brussels Airlines redden? Er is een goede reden om dat te doen, vooral als zo ook het economische weefsel in en rond de luchthaven wordt gered. België is een klein land met bijgevolg veel buitenland, en heeft zijn welvaart te danken aan die connectie met de wereld. Een goed draaiende luchthaven is belangrijk.

Alleen is Brussels Airlines niet Brussels Airport. Die laatste is cruciaal als onze poort op de wereld. Brussels Airlines zelf is niet van levensbelang, al speelt de luchtvaartmaatschappij een grote rol. Ze is goed voor 40 procent van het luchtverkeer en 4.000 jobs en ze trekt trafiek aan via haar vluchten op Afrika. Mocht het bedrijf ten onder gaan, dan zou dat een schok geven die tot ver buiten Zaventem nazindert.

Maar uiteraard is er ook een andere kant aan dit verhaal. Niemand zit te wachten op een Sabena-bis, een vliegende bodemloze put waarin jaar na jaar belastinggeld verdwijnt. Niemand zit te wachten op een reddingsoperatie waarbij via Zaventem belastinggeld wegvliegt naar Duitsland. En niemand zit te wachten op een reddingsoperatie van een bedrijf dat misschien toch ten onder gaat.

De federale regering heeft daarom een punt om voorwaarden te stellen aan de redding. Die moeten zijn dat Brussels Airlines rendabel wordt, dat het geld in Zaventem blijft en dat de regering er voor 290 miljoen euro ook wel iets te zeggen heeft.