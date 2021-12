Inflatiestresstest

In tijden van hoge inflatie zit het grote cadeau voor de werknemers in de automatische indexering van het loon. De kostprijs en de stress daarover zijn voor de bedrijfswereld. Te weinig mensen, zelfs in de regering, lijken dat te zien.

Een economie kan tegen schokken, zolang er maar tijd is ze te incasseren en er even van te bekomen. Met de inflatieopstoot die we vandaag beleven is die luxe er niet. Door grondstoffenschaarste, een logistiek ontregelde wereldhandel en een coronarelance die met horten en stoten gaat, stijgen de prijzen in de winkel aan een tempo dat we in geen jaren hebben gezien. Het gaat zo hard dat de uitkeringen en ambtenarenweddes drie keer zullen stijgen in 13 maanden.

De ironie is dat dat de overheid al bij al niet zoveel kost. Wat ze spendeert aan extra weddes en uitkeringen krijgt ze terug via hogere belastingen op de gestegen lonen van zowel de ambtenaren als de werknemers van privébedrijven. De echte plek waar de inflatie pijn doet, zit daarom daar.

Jean-Luc Dehaene installeerde als premier in 1993 stootkussens om de schok van snel stijgende winkelprijzen op te vangen. Wie werkt, ziet in ons land zijn loon automatisch mee stijgen met die prijzen, wat bijna uniek is in de wereld. Dat leidt vervolgens tot snel stijgende loonkosten voor bedrijven en een handicap tegenover buitenlandse concurrenten, de facto vooral in onze buurlanden. Om die handicap te beperken, mogen de lonen boven op de automatische inflatie maar beperkt stijgen. Vandaag is die extra marge 0,4 procent.

Het koopkrachtbehoud van vandaag dreigt het jobverlies van morgen te worden.

De vraag is of dat systeem nog werkt zoals het moet. Een van de nadelen is de rigiditeit. De coronaschok heeft bedrijven heel ongelijk getroffen. Sommige moesten helemaal dicht of zijn zelfs opnieuw gesloten. Andere konden volop doorwerken. En wat vaak onderschat wordt: sommige bedrijven kunnen het zich permitteren de snel stijgende kosten door te rekenen aan hun klanten, terwijl andere die zoiets proberen hun klanten gewoon zien afhaken.

Een tweede nadeel is de snelheid. Het is een mooi cadeau voor werknemers, die zich nauwelijks zorgen moeten maken over de inflatie. Maar tegenover die bijna-zekerheid over koopkracht - diesel, benzine, alcohol en sigaretten vormen een uitzondering - staat een veel onzichtbaarder en sluipender gevaar: dat de Belgische bedrijven concurrentiekracht verliezen. Het koopkrachtbehoud van vandaag wordt dan het jobverlies van morgen.

Het pijnlijke is dat de vakbonden dat maar niet lijken te willen zien of toegeven. De 0,4 procent boven op de automatische aanpassing aan de inflatie wordt in hun ogen een 'aalmoes', terwijl het echte en vrij unieke cadeau al zit in de zorgeloosheid over de automatische indexering. Te weinig mensen lijken dat te zien.

Helemaal storend is dat PS-voorzitter Paul Magnette maandag meeliep in een vakbondsbetoging om de wet op de concurrentiekracht af te schaffen, terwijl in het het door hem mee onderhandelde en - en door de PS aanvaarde - regeerakkoord net is afgesproken dat de regering aan die wet niet zal raken.