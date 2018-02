Inflatievrees

Is de stevige correctie op de beurzen een voorbode van erger? Of is het maar even schrikken? De voorlopige conclusie is dat het allemaal wat volatieler zal worden en dus minder voorspelbaar.

Twee dagen op rij kregen de aandelenmarkten te maken met een stevige verkoopgolf. Zowat 4.000 miljard dollar aan beurskapitalisatie werd van de tabellen geveegd. Dat is gigantisch maar niet noodzakelijk echt onrustwekkend, al kreeg het beursoptimisme wel een stevige knauw.

De beursstemming sloeg om uit vrees voor iets dat jarenlang onvindbaar leek, met name inflatie. De rooskleurige scenario’s waarbij de combinatie van economische groei met een lage inflatie de winstcijfers zou oppompen, werden eind vorige week even bijgesteld. Hogere lonen in de VS leidden tot ongerustheid en het doembeeld van een rente die sneller stijgt dan verwacht.

De beursstemming sloeg om uit vrees voor iets dat jaren onvindbaar leek: inflatie.

De ongerustheid ontstond toen de tienjarige Amerikaanse rente tot 2,88 procent klom. Dat is veelzeggend. Als 2,88 procent als een hoge rente wordt beschouwd, is dat vooral een gevolg van het nulrentebeleid van de centrale banken. Extreem lage rentes zijn blijkbaar het nieuwe normaal geworden en dat leidt nu tot de nodige onrust. Natuurlijk betekent een hoge langetermijnrente tegenwind voor de economische groei. Maar 2,88 procent is niet eens hoog. Volgens specialisten moet een correct rentetarief voor een tienjarige Amerikaanse obligatie tussen 3 en 3,5 procent liggen.

Al enige tijd wordt gewaarschuwd dat het rentebeleid van de centrale banken de aandelenmarkten kunstmatig opgepompt heeft en dus tot overwaarderingen heeft geleid. Maar die adviezen werden genegeerd. De kans is groot dat de slinger nu snel de andere richting uitgaat en dat de angst voor inflatie en een hogere rente nu meer twijfel zaait op de aandelenmarkten.

De beurscorrectie geeft aan hoe diep het lagerentebeleid van de centrale banken doorgedrongen is in de vezels van de financiële markten. Oude demonen zoals inflatie, die jaren afwezig leken, blijken plots toch nog levend te zijn.

Of deze correctie uitmondt in een heuse berenmarkt, is niet te voorspellen. Gezien de economische cijfers en voorspellingen is er weinig reden tot doemdenken. Al blijven dat ook maar voorspellingen en kunnen de uitgangspunten evenzeer snel ondergraven worden.

Maar de gezapigheid en de onverstoorbaarheid van de aandelenmarkten worden nu alleszins getest. Dat betekent dat de bokkensprongen, volatiliteit in het jargon, zullen toenemen. Dat vergt dus iets meer van de zenuwen van de beleggers. Ook dat is nieuw, want een lage volatiliteit werd net als een lage inflatie als normaal beschouwd.

Die volatiliteit wordt nog eens aangewakkerd door de computergestuurde orders, die steeds belangrijker worden en daardoor de markttendensen versterken.

De vraag blijft wanneer het keerpunt echt wordt bereikt. Pas als de inflatie echt versnelt, begint een nieuw verhaal voor de aandelenmarkten. Sinds de financiële crisis van 2008 zitten die in de lift. De opgang kan niet eindeloos blijven duren. De geschiedenis leert dat er op een bepaald moment weer een echte crash komt. Al blijft het koffiedik kijken wanneer dat moment is aangebroken.