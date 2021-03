De Amerikaanse economie kan het ferme investeringsshot dat Joe Biden haar wil toedienen goed gebruiken. De president moet echter bidden dat het shot geen kwalijke bijwerkingen heeft.

Sleepy Joe gooit er stevig de beuk in. Nadat hij eerder deze maand een stimuleringspakket van 1.900 miljard dollar door het Congres heeft geloodst om de Amerikaanse economie uit het coronadal te tillen, wil president Joe Biden daar meteen een vervolg aan breien.

Tijdens een toespraak in de oude industriestad Pittsburgh - Steel City - woensdag onthult hij naar verwachting details over een ambitieus investeringsplan. Dat zet in op investeringen in bruggen, wegen en andere infrastructuur, op de transitie naar een groene economie en op onderwijs. Met een vooropgesteld bedrag van 3.000 tot 4.000 miljard dollar is het pakket omvangrijker dan het eerste.

Het eerste ‘reddingspakket’ mikte vooral op de korte termijn en biedt onder meer een cheque van 1.400 dollar voor gezinnen, steun aan kmo’s die het moeilijk hebben en geld om de coronapandemie plat te slaan.

Het tweede pakket is gericht op de langere termijn en heeft tot doel belangrijke fundamenten voor de economie in de VS te versterken. De vernieuwing van de vaak verouderde verkeersinfrastructuur en de verbetering van het onderwijs zijn inderdaad investeringen die een duurzaam economisch rendement kunnen opleveren.

Als het Congres dit plan goedkeurt, is Biden de president die tijdens zijn ambtstermijn de federale uitgaven verdubbelt tegenover het precoronaniveau. Met het gevaar dat door het gaspedaal zo fors in te drukken de economie in de VS oververhit geraakt. Die is na de coronaklap alweer aardig op toerental aan het komen.

Verschillende stemmen beschuldigen Biden ervan dat hij de rode loper uitrolt voor een sensationele terugkeer van de inflatie.

Zijn die stimuleringspakketten dan nog wel noodzakelijk? Verschillende stemmen beschuldigen Biden ervan dat hij de rode loper uitrolt voor een sensationele terugkeer van de inflatie.

Het realiseren van investeringen vergt tijd. Het duurt even voor dat geld in het economische circuit komt. Het zal nog niet allemaal besteed zijn als de eerste ambtstermijn van Biden eindigt, begin 2025. Dat vermindert het risico op oververhitting.

Hoe alles betaald zal worden, is een andere vraag. Kunnen de VS ongestraft schulden opstapelen, tot in het oneindige? Het land kan veel, omdat het met de dollar de internationale reservemunt heeft en het de geldpersen zelf bedient. Er moet natuurlijk over gewaakt worden dat de financiële markten hun vertrouwen in het verhaal niet verliezen.

Daarom wil Biden een deel van de uitgaven financieren met hogere belastingen voor rijke particulieren en bedrijven. Zo zal hij zich niet populair maken bij dat deel van de Amerikaanse bevolking. Maar het is wel een manier om een schuldenexplosie te vermijden, en het koelt de economie wat af.