Is anti-Trump genoeg?

Joe Biden profileerde zich tijdens de Democratische conventie als de kandidaat die anti-Trump is. Volstaat dat om de Amerikaanse president te verslaan?

De Democratische conventie was een zorgvuldig georkestreerd virtueel gebeuren. Maar de spanning werd telkens wel voorbeeldig opgebouwd. Zelfs de Republikeinen waren onder de indruk van de kwaliteit van de productie. Joe Biden zelf leverde een vlekkeloze aanvaardingsspeech af, op zich al verwonderlijk.

De vierdaagse conventie was één lange aanval op Donald Trump. De boodschap? Als je geen vier jaar Trump meer wil, moet je op Joe Biden stemmen. Wat Biden de volgende vier jaar als president zou doen, is vooralsnog erg onduidelijk.

Dat is niet verwonderlijk: de Democraten moeten hun linkervleugel ervan overtuigen om voor de centrist Biden te stemmen en er zich tegelijkertijd van verzekeren dat genoeg kiezers uit het midden hun stem geven aan de voormalige rechterhand van Barack Obama. Onderhuids zit in de Democratische partij veel spanning en het moet nog blijken of de nu geregisseerde eenheid leidt tot een zege bij de verkiezingen op 3 november.

Door de coronapandemie is het gebruikelijke politieke vuurwerk van de presidentsrace tot nu achterwege gebleven. Biden hield zich de afgelopen maanden erg op de vlakte. Op zich was dat geen slechte tactiek op het moment dat Trump worstelde met de coronacrisis, een slabakkende economie en een hevig debat rond racisme.

De opwinding rond de partijconventies mag dan ontbreken, het zou weleens kunnen dat alle spanning wordt samengebald op 3 november.

Volgende week wordt de week van Donald Trump. De Republikeinse conventie zal noodgedwongen ook in hoge mate virtueel en zonder veel publiek verlopen. Dat is voor een redenaar als Trump, die graag inspeelt op het publiek, wellicht een handicap. Zonder twijfel wordt de hoogmis een nietsontziende tegenaanval op Biden en Kamala Harris, de vrouwelijke kandidaat voor het vicepresidentschap bij de Democraten.

Op een of andere manier zal Trump, net als Biden, de kiezer in het midden moeten aanspreken, want die zal de doorslag geven in het presidentiële duel. In de peilingen heeft Biden een comfortabele voorsprong, maar vier jaar geleden is al gebleken dat die niet altijd betrouwbaar zijn. Bovendien is het nog even tot de stembusslag van 3 november.

De uitslag van de Amerikaanse presidentsrace zal worden bepaald door drie zaken. De eerste vraag luidt hoeveel kiezers beide partijen kunnen mobiliseren om te gaan stemmen voor hun kandidaat. Zal de coronapandemie, die maar langzaam afneemt in de VS, niet veel mensen afschrikken?

Daarnaast rijst de vraag hoe de kiezers zullen stemmen? De verwachting is dat heel wat Amerikanen dat in dit coronajaar liever per post doen. Het wordt afwachten of de Amerikaanse post die stembiljetten allemaal op een ordelijke manier verwerkt krijgt, en vooral ook op tijd, zodat de uitslag daadwerkelijk bekend is op Election Day. Dat brengt ons bij de laatste vraag. Zal de verliezende partij de uitslag aanvaarden - zeker als die nipt is?