Is netter ook beter?

Joe Biden is ruim een maand president van de VS. De eerste balans oogt gemengd. Er zijn nieuwe klemtonen maar ook hardnekkige blijvers in zijn eerste maand.

Uiteraard is de toon beleefder, of toch netter. Biden is niet de man die regeert per tweet. Maar net als elke president ondertekende hij een hele reeks decreten die het werk van zijn voorganger in de prullenmand gooien. Dat deed Donald Trump ook met de decreten van Barack Obama, en die deed dat op zijn beurt met de decreten van George W. Bush.

Internationaal sloot Biden de VS weer aan bij het klimaatakkoord van Parijs, stapte hij opnieuw in de Wereldgezondheidsorganisatie en eiste hij weer het internationale leiderschap op. Dat is een stevige voorafname van zijn beleid.

Als het over China en Rusland gaat, ligt Biden volledig in lijn met zijn voorganger. Dat is ook eenvoudig: over de twee partijen heen is er in het Congres een grote meerderheid die wil dat die landen hard aangepakt worden. Het zal de diplomatie niet vereenvoudigen.

Midden-Oosten

Biden moet ook een evenwichtsoefening uitvoeren in het wespennest dat het Midden-Oosten heet. Opvallend: de Amerikaanse ambassade in Israël blijft in Jeruzalem en verhuist niet opnieuw naar Tel Aviv. Dat vereenvoudigt een oplossing voor de Palestijnen niet.

Biden wil dan wel praten met de Iraniërs over het nucleaire akkoord, tegelijkertijd bombardeerde hij Syrische milities die de steun krijgen van Iran. Syrië is voor de Amerikanen een moeilijk gegeven omdat Trump al zijn troepen terugtrok en het land aan de Russen, Iran en de Turken overliet. De hefbomen voor Biden zijn minimaal. Iran speelt het ook hard. Het land wil geen rechtstreekse onderhandelingen met de VS voeren.

Als Biden Trump wil uitgommen, moet hij haast maken. Tegen de zomer van 2022 begint de verkiezingscampagne voor de tussentijdse verkiezingen.

De traditionele bondgenoot Saoedi-Arabië kreeg een veeg uit de pan omdat kroonprins Mohammed bin Salman (MBS) de hand had in de moord op de journalist Jamal Khashoggi. Biden telefoneerde met de vader van MBS en vermeed zo een harde confrontatie. De VS benadrukken dat ze een transparante relatie met het land willen, maar daar bleef het bij. Het bondgenootschap wordt niet in vraag gesteld.

Met Europa wil Biden de relaties herstellen. De NAVO wordt weer belangrijker. Maar er liggen enkele vervelende dossiers op tafel, zoals de gaspijpleiding Nord Stream 2 die van Rusland naar Duitsland loopt of nog het Europese investeringsakkoord met China. De Amerikaanse minister van Financiën, Janet Yellen, maakte eind vorige week wel een opening om de discussie over een minimumbelasting op Big Tech-bedrijven en andere multinationals mogelijk te maken.

Binnenlands beleid

De pandemie domineert nog steeds het binnenlands beleid in de VS. Biden is daarin krachtdadig, maar zijn beleid is afhankelijk van de gouverneurs van de staten.

Komende week volgt de eerste grote binnenlandse test voor Biden. Zaterdag keurde het Huis van Afgevaardigden het relanceplan van 1.900 miljard dollar goed. Het is evenwel zeker dat het minimumloon van 15 dollar per uur dat in het pakket zit, niet door de Senaat geraakt. Die bepaling is te verreikend volgens de regels van het Congres. Voor de progressieve Democraten is het minimumloon een belangrijke eis en een groot deel van de achterban van Biden wil dat. Gematigde Democraten staan weigerachtig.

Biden blijft op zijn manier ook 'Amerika groot maken'. Het gaat misschien minder brutaal dan Trump, maar zijn decreet om van de chipindustrie een prioritaire industrie te maken die weer 'Amerikaans' moet worden, is daarvan een voorproefje. 'Om zich los te maken van China', is het argument. Maar het gaat uiteindelijk om de creatie van Amerikaanse jobs.

Haast

'Sleepy Joe', zoals Donald Trump Biden graag aansprak, heeft niet geslapen tijdens de eerste maand van zijn ambtstermijn. Maar voorlopig is er vooral een grote stijlbreuk met zijn voorganger. Er zijn duidelijk verschillen, maar ook gelijkenissen. Wat Biden voor de VS en de wereld in petto heeft, moet nog blijken. Een maand is te kort voor een oordeel. Alleen is er de vaststelling dat een aantal dingen van de vorige president moeiteloos zijn meegenomen in het beleid.