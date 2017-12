It's Brexit time

In de onderhandelingen over de brexit hebben de EU27 en de Britse regering een eerste succesje geboekt. Voor Vlaanderen breekt het moment van de waarheid aan: een goed handelsakkoord.

De Britse premier Theresa May en de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker stelden gisteren in Brussel een eerste deal voor op weg naar een vlotte brexit. In grote lijnen komt het akkoord erop neer dat de Britten erkennen dat ze na de brexit voor nog een slordige 40 miljard euro aan Europese verplichtingen hebben, dat de EU-burgers die in het VK wonen hun rechten behouden, en dat de kwetsbare vrede in Noord-Ierland niet wordt opgeblazen door een douanemuur in de voormalige oorlogszone te bouwen.

De deal is een welkome stap vooruit in de brexitgesprekken, die tot nu toe niet leken op te schieten. Maar voor België, en in het bijzonder Vlaanderen, is de deal van gisteren een belangrijk kantelpunt. Nu breekt het moment aan waarop Vlaanderen zijn belangen moet verdedigen én moet scoren.

De brexit heeft grote nadelen en biedt ook enkele kansen. Maar die nadelen en kansen zijn niet gelijk verdeeld over alle Europese landen. Een van de belangrijkste kansen is verkeken. De Belgische overheid had graag het Europese Geneesmiddelenagentschap naar ons land gehaald, maar moest toezien hoe Amsterdam ermee ging lopen. De Europese Bankenautoriteit, die eveneens uit Londen weg moet, gaat naar Parijs.

Een harde brexit kan ons land 42.000 banen kosten. Dat is tien keer de klap van Ford Genk.

Leuk is anders, maar een economie staat of valt niet met een internationaal agentschap meer of minder. Daarom is de fase van de brexitgesprekken die nu aanbreekt de écht cruciale. Na het akkoord van gisteren maken het VK en de EU zich op om een deal te sluiten over hun toekomstige handelsrelatie. Dat kan een soft brexit worden, waarbij de situatie niet heel erg verschilt van de huidige toestand. Of het kan een hard brexit worden, waarbij door de Wereldhandelsorganisatie toegelaten douanetarieven en -formaliteiten worden heringevoerd.

Studies van onder meer de kredietbeoordelaar Moody’s leerden al dat twee landen van de EU27 het zwaarst lijden onder een stroeve handel met het VK: Ierland en België. Een harde brexit dreigt ons land 42.000 jobs te kosten. Dat is tien keer de klap van Ford Genk. De combinatie van het Noord-Ierse akkoord en de Belgische kwetsbaarheid zijn redenen tot waakzaamheid.

De Ierse premier Leo Varadkar zei gisteren dat er nu een ‘politiek kogelvrij’ akkoord is om een harde grens tussen Ierland (deel van de EU) en Noord-Ierland (deel van het VK) te vermijden. Dat is terecht, want een van de belangrijkste doelen is een heropflakkering van het Noord-Ierse conflict te vermijden. Maar het betekent wel dat de Ieren al afspraken hebben over een vlotte grens met het VK, terwijl België die nog niet heeft. De gesprekken over het handelsakkoord zijn in het hele brexitproces hét moment van de waarheid voor ons land.