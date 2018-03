Italiaanse rem

Eindelijk kan de Frans-Duitse motor in de Europese Unie weer draaien, al trekken de Italianen meteen de handrem op. De EU kan wel degelijk weer ­vooruit, maar het dreigt tergend traag te gaan.

Al sinds de verkiezing van de Franse president Emmanuel Macron, in mei vorig jaar, werd in de Europese wijk in Brussel uitgekeken naar het moment waarop ook in Berlijn een nieuwe regering onder leiding van Angela Merkel zou aantreden. Dat zou het moment worden waarop de EU de paniek van de crisisjaren van brexit, Griekenland en vluchtelingencrisis achter zich kon laten en onder het leiderschap van Merkel en Macron aan de heropbouw kon beginnen.

Eindelijk is het zover. Maar wie dacht dat het simpel wordt, heeft zich grondig vergist. De Frans-Duitse motor kan sinds dit weekend weer draaien, in die zin dat de Franse president weer een volwaardig aanspreekpunt in Berlijn heeft om te praten over de Europese koers. Maar in hetzelfde weekend waarin de Duitse regering het finale groen licht kreeg, stemden de Italiaanse kiezers overwegend op eurosceptische partijen. Of anders gesteld: in hetzelfde weekend dat de Frans-Duitse motor weer kon beginnen te draaien, gingen de Italianen op de rem staan.

De vraag is daarom hoe snel de Europese Unie nu echt vooruit kan gaan. Voor een klein land met een open economie zoals België is het een existentiële vraag. Ons land heeft al jaren zo zwaar ingezet op de Europese Unie dat het een groot probleem is als die EU niet uit de crisis zou raken. Het antwoord op de dreigende handelsoorlog met de VS, die de Vlaamse exporteconomie kan raken, zal bijvoorbeeld van de EU moeten komen. Niet van de Belgische politici.

De grote vraag wordt daarom hoe de EU zich kan herpakken onder het nieuwe Frans-Duitse leiderschap. Het Duitse regeerakkoord leert dat alvast Berlijn verder wil gaan in meer Europese defensie, een post waarop ook Parijs zwaar de budgetten verhoogt. Het Duitse ­regeerakkoord leert voorts dat nauwere samenwerking tussen de ­eurolanden op de agenda staat.

Het goede nieuws is dat het voortaan opnieuw mogelijk wordt dat Berlijn en Parijs de eerste aanzet geven voor nieuw beleid. Als ze dat niet doen, leert de ervaring, wordt het bijzonder moeilijk.

Maar die Duits-Franse motor doen draaien is maar de eerste stap. Er zal veel meer nodig zijn dan dat. De Italiaanse verkiezingen leren dat de terechte onvrede over hoe de Europese Unie migratie aanpakt nog altijd immens is. Volgende maand kan ook een andere verkiezing weleens duidelijk maken dat de EU meer is dan Berlijn en Parijs: dan verkiezen de Hongaren, waar de regering al jaren de opstand ­tegen Brussel voert, een nieuwe premier.

Een van de cruciale beslissingen voor dit jaar wordt daarom het nieuwe Europese vijfjarenbudget. Als het de EU menens is met een ordelijk en zo rechtvaardig mogelijk migratiebeleid, zal ze er geld voor moeten uittrekken. Als het de EU menens is met haar gevecht voor de rechtstaat in Oost-Europa, zou ze de kans moeten grijpen om minder EU-geld te laten vloeien naar regeringen die het gerecht naar hun hand zetten.