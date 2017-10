De regering heeft de jobmotor in ons land weer aan de praat gekregen. Maar voorlopig lukt het niet om daarmee ook de economische groei in een hogere versnelling te brengen.

De jobmotor in ons land draait op een behoorlijk toerental. In de twaalf maanden tot 30 juni van dit jaar zijn er 73.000 jobs bijgekomen, blijkt uit cijfers die het Instituut voor de Nationale Rekeningen gisteren publiceerde. Het is geleden van voor de financiële crisis in 2008 dat de jobcreatie in België nog zo stevig was. De cijfers bevestigen wat de Nationale Bank en het Federaal Planbureau eerder al zeiden: de werkgelegenheid groeit opnieuw stevig.

Dat is ongetwijfeld voor een belangrijk stuk te danken aan de verbeterde economische conjunctuur in Europa. Als kleine open economie worden de economische ontwikkelingen in België sterk beïnvloed door wat in onze buurlanden gebeurt. Als het daar beter gaat, kunnen wij meeliften.

Maar het kan moeilijk worden ontkend dat de sterkere jobcreatie voor een deel ook de verdienste is van de regering-Michel. Die heeft sterk ingezet op jobs, jobs, jobs. Met haar taxshift heeft ze de lasten op arbeid verlaagd, met een aantal maatregelen heeft ze de arbeidsmarkt flexibeler gemaakt. Meer dan vroeger resulteert de economische groei in extra jobs, meer dan vroeger komt de groei van de werkgelegenheid van banen die worden gecreëerd in de particuliere sector in plaats van bij de overheid.

Het economisch palmares van de regering-Michel oogt tot dusver nogal mager. Vorige vrijdag nog zegde de Europese Commissie de ­regering de wacht aan omdat ze ­onvoldoende voortgang maakt met het saneren van de overheidsfinanciën. Maar dat ze de jobmotor weer aan de praat kreeg, is wél een pluim die deze regering op haar hoed mag steken.

Het was een goede keuze daar een prioriteit van te maken. Als de jobmotor op een behoorlijk hoog toerental draait, kan dat veel positieve effecten teweegbrengen. Wie een baan heeft en een inkomen verdient, loopt minder het gevaar in de armoede te belanden. Hoe meer mensen aan de slag zijn, hoe minder werkloosheidsuitkeringen er betaald dienen te worden. Het geld dat zo wordt uitgespaard kan dan voor andere vormen van sociale bescherming worden gebruikt. Wie werk heeft, betaalt meestal ook sociale bijdragen en belastingen en draagt bij tot een gezondere begroting en een gezonder sociale­zekerheidsstelsel. En als meer mensen werken, neemt het inkomen toe dat de gezinnen in ons land kunnen besteden en dat kan dan weer de economische groei aanzwengelen.

Het begint dus met een job. De rest moet daaruit volgen. Enkele maanden geleden bleek al dat het financiële rapport van de sociale zekerheid verbetert, dankzij de groei van de werkgelegenheid. Op andere vlakken daarentegen laten de weldoende effecten van de jobcreatie enigszins op zich wachten. In de belastingontvangsten bijvoorbeeld, en in de economische groei. Uit een ander cijfer dat het Instituut voor de Nationale Rekeningen gisteren publiceerde, blijkt immers dat de economische groei in ons land blijft teleurstellen.

De jobmotor draait dus wel flink, toch lukt het niet helemaal om de economie in een hogere versnelling te krijgen. En dat is uiteindelijk toch de inzet. Als dat de komende maanden zo blijft, moet de ­regering de aandrijfas dringend eens nakijken. Want het zou zonde zijn als we de economische energie die de jobmotor produceert voor een stuk verloren laten gaan.