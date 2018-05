Jobs, jobs, jobs

Premier Charles Michel (MR) gaat in zijn zoektocht naar meer jobs niet het makkelijkste politieke gevecht aan, maar wel het meest nodige.

Soms lijkt het alsof we in de slechtste der tijden leven, soms in de beste der tijden. Uit data van de federale overheid blijkt dat de Belgische arbeidsbevolking voor het eerst 400.000 zieken telt, Brussel nog altijd worstelt met een werkloosheid van 16 procent en Vlaamse bedrijven tevergeefs op zoek zijn naar 46.600 werknemers, wat overeen komt met de volledige beroepsactieve bevolking van Mechelen.

Tegelijk groeit de Belgische economie het stevigst in jaren, zijn er sinds de start van de regering-Michel een kleine 200.000 jobs bijgekomen - nadat er in 2013 nog netto jobs waren verdwenen - en is de Vlaamse werkloosheid al drie jaar op rij aan het dalen. Ze zit nu op 6,3 procent.

Waarom is de arbeidsmarkt zo bipolair? Het antwoord is dat het op zich goed gaat, wat de grote berg aan niet-ingevulde vacatures verklaart. Het antwoord is ook dat veel mensen buiten de werkloosheidsstatistieken vallen, wat tegelijk de grote groep zieken én de lage Vlaamse werkloosheid verklaart. Het antwoord is tevens dat te veel jongeren, vooral in het Brusselse, te ondermaats opgeleid zijn om makkelijk een van de vele jobs te pakken te krijgen. En dat er al bij al soms nog te weinig aanmoediging is om te werken, wat blijkt bij de West-Vlaamse bedrijven die met Fransen werken, maar zelden met Belgische werknemers uit Wallonië.

Als in de politiek één silver bullet bestaat, dan zijn het jobs.

Premier Michel heeft daarom overschot van gelijk als hij als een van zijn laatste werven in deze legislatuur de arbeidsmarkt wil aanpakken, zodat alle cijfers positief worden. Morgen legt hij op het Overlegcomité, waar de talrijke regeringsleiders van dit land elkaar treffen, een arbeidsdeal op tafel.

Zoals het met de cijfers over de arbeidsmarkt gaat, zo gaat het met de timing van Michel: die is slecht én goed. Ze is slecht omdat de vraag nog altijd leeft of deze regering voldoende ‘dash’ bezit. Hopelijk heeft ze dat. Bovendien blijft de vraag in welke mate CD&V, die met Kris Peeters de minister van Werk levert, wil meegaan in de plannen van de premier.

Het is tekenend dat de allereerste doorbraak op de arbeidsmarkt in deze regering niet van Kris Peeters, maar van toenmalig federaal staatssecretaris Bart Tommelein (Open VLD) kwam, die de flexi-jobs in de horeca invoerde. Bovendien toonde de politieke schade die voormalig premier Elio Di Rupo (PS) incasseerde door de hoogte van werkloosheidsuitkeringen sneller te laten dalen, hoe politiek gevoelig arbeidsmarkthervormingen kunnen liggen.

Toch is het wel degelijk het moment om dit te doen. Er zijn veel jobs. De berg openstaande vacatures zal in veel bedrijven druk creëren om de lonen op te trekken. De groei is nog altijd goed. Als er één moment is om zo pijnloos mogelijk het arbeidsrecht te versoepelen, dan is het nu. Als er één moment is om iemand wat harder aan te moedigen om te werken, met ook een realistische kans om een job te vinden, is het nu. Het vergt inderdaad inspanningen van alle overheden, van federale belastingen en uitkeringen tot de opleidingen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.