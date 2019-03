Jobstijdingen

Bedrijven moeten af en toe snoeien om te kunnen blijven bloeien. Maar als er te veel tegelijk wordt gesnoeid, rest een kale economische tuin.

De staaldraadgroep Bekaert en de Nederlandse multinational Unilever maakten op dezelfde dag bekend dat ze activiteiten in België zullen stopzetten en naar Oost-Europa verhuizen. Het zegt iets over de verschuiving van het economisch zwaartepunt in Europa. België ligt niet meer zó centraal, onze geografische positie is niet langer de sterke troef die een aantal handicaps die we hebben - de hoge loon- en energiekosten, de dichtslibbende wegen - compenseert.

Dat moet tot nadenken stemmen. De voorbije jaren zijn initiatieven genomen om ondernemen in ons land aantrekkelijker te maken. De ondernemingsbelasting werd verlaagd en de hervorming van de vennootschapsbelasting die op 1 mei van kracht wordt, schept een flexibeler juridisch kader voor de bedrijven.

Ondernemingsklimaat

Maar er is meer nodig. Landen concurreren hevig met elkaar om bedrijfsactiviteiten aan te trekken, en de jobs die daarbij horen. Aandacht voor het milieu is nodig, voor de koopkracht ook - er moet over worden gewaakt dat wie werkt comfortabel kan leven van de vruchten van zijn arbeid. Maar diezelfde aandacht dient ook geschonken te worden aan het ondernemingsklimaat. Want florerende bedrijven vormen de basis waarop onze welvaart steunt.

Elke ondernemingsactiviteit die uit België wegtrekt, is een verlies. Het kan worden goedgemaakt, als er andere voor in de plaats komen. Dat hangt af van de innovatiekracht van de economie. Het is van belang dat het industrieel weefsel voortdurend wordt vernieuwd. En dat houdt onvermijdelijk ook in dat sommige activiteiten verdwijnen.

Geen economisch drama

Een economisch drama zijn de sluitingen van sommige fabrieken van Bekaert en Unilever dus niet. Een drama is het wel voor de werknemers die hun job verliezen. Maar gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt moeten zij een andere job kunnen vinden. In West-Vlaanderen, waar bij Bekaert de klappen vallen, schreeuwen bedrijven om technisch vaardig personeel. Ook in de regio Vorst-Brussel, waar Unilever zijn theefabriek sluit, zijn er voldoende andere opportuniteiten.

Is het dus maar een stormpje in een glas water? Niet helemaal. Met Bekaert en Unilever wordt het rijtje langer van bedrijven die de voorbije weken en maanden aankondigden jobs te zullen schrappen. Eerder deden ook onder meer Mediahuis, BNP Paribas Fortis en Proximus dat. Ze hebben allemaal hun redenen en argumenten om dat te doen, en die kunnen verschillen. Bij BNP Paribas Fortis bijvoorbeeld is het de digitalisering van de bankdiensten.

Maar dat zoveel bedrijven op hetzelfde ogenblik banen schrappen, heeft ook te maken met de voorspelde vertraging van de economische groei. Ze dekken zich daartegen in. Zo dreigen ze de groeivertraging te versterken. De opeenvolgende jobstijdingen ondermijnen immers het consumentenvertrouwen. Dat was al zichtbaar in de jongste consumentenenquête van de Nationale Bank.