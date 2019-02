Het ontslag van Joke Schauvliege is terecht. Omdat ze loog. Niet dat natuur en landbouw verzoenen - of klimaat en koopkracht - nu plots vanzelf zal gaan.

Soms lijkt politiek een en al strategische communicatie, tot weer eens duidelijk wordt hoe bol de Wetstraat staat van improvisatie en de gevolgen van menselijke gebreken.

Afgelopen weekend zei Joke Schauvliege (CD&V), toen nog Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, voor een zaal met Oost-Vlaamse boeren dat volgens haar een complot van de natuurbewegingen achter de klimaatmarsen zat. En dat ze geen spoken zag, omdat de Staatsveiligheid daar aanwijzigingen voor had.

Die uitspraak kon niet anders dan tot problemen leiden. Want ofwel had Schauvliege gelijk, en was ze in campagnemodus haar lokale achterban aan het bespelen met info waarover de hoogste discretie is vereist en waarvan hoogstens enkelen, zoals de premier en de minister van Justitie, kennis mogen hebben. Ofwel was de hele passage gewoon niet waar. Schauvliege zei dat het die laatste optie was, waardoor ze een van de weinige rode lijnen in de Wetstraat overschreed: manifest liegen, met de bewijzen op video.

Rancuneus

Ergens lijkt het freudiaans dat het moment waarop Schauvliege haar uitschuiver maakte, ze aan landbouwers uitlegde hoe rancuneus sommigen in de natuurbeweging nog altijd zijn over de val van Vera Dua (Groen) als Vlaams minister van Leefmilieu. Ook tegen haar beleid werd betoogd, maar dan door de landbouwers. CD&V’ers, toen in de oppositie tegen paars-groen, liepen mee. Zelfs de liberaal Jaak Gabriëls, minister in de Vlaamse regering, stapte mee. De groenen - toen nog Agalev - verloren in 2003 al hun zetels in de Kamer en Dua stapte op.

Een jaar later verdween Agalev helemaal uit de Vlaamse regering. Sindsdien - en dat is de jongste 15 jaar - is zowel de Vlaamse minister van Leefmilieu als die van Landbouw een christendemocraat. De poging om beide werelden te verzoenen zit sinds dan diep in de Vlaamse regering ingebakken.

De klimaatambities nemen toe, maar niemand durft te zeggen wat het allemaal zal kosten.

De consensus over wat ecologisch haalbaar is, is in al die jaren gewijzigd. Niet alleen jongeren betogen nu voor een beter milieubeleid, ook de CEO’s van de grootste bedrijven van het land schaarden zich gisteren in ‘sign for the future’ achter de oproep om de klimaatverandering ernstig te nemen.

Wat kost het?

Ondanks de groeiende consensus over meer klimaatambitie valt het op dat nog altijd niemand durft te zeggen wat het zal kosten aan de consument, de werknemer of de belastingbetaler. Groen stelde deze week voor dieselauto’s in heel Vlaanderen te verbieden, subsidies inbegrepen. Maar het moest toegeven niet te weten hoeveel dat zou kosten. Open VLD maakte dan weer duidelijk dat belastingen ook kunnen dalen om ecologische producten aan te moedigen. Experts maken plannen, maar hebben dan weer geen politiek mandaat om daar van de bevolking ook de bijbehorende belastingen of besparingen voor te vragen.