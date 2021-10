Juiste ambitie, kleine stappen

Premier Alexander De Croo vervelde dinsdag van coronacrisisbestrijder in sociaal-economische hervormer. Zijn ambities zijn de juiste, de vraag is of we ze kunnen halen.

We hebben nieuwe ideeën nodig om de wereld na corona sterker, beter en eerlijker te maken', zei premier Alexander De Croo (Open VLD) dinsdag in de Kamer. 'Om stabiliteit en zekerheid te brengen, om los te wrikken wat lang onwrikbaar leek.'

In zijn beleidsverklaring reikte de premier die ideeën ook aan. De taksen op de energiefactuur moeten beter passen in een klimaatbeleid. Wie langdurig ziek is, moet sneller terug aan het werk kunnen. Er moeten meer mensen aan het werk, zodat eindelijk acht op de tien 20- tot 64-jarigen aan de slag zijn. De regels voor nacht- en weekendwerk moeten soepeler, zodat de e-commercejobs ook in ons land mogelijk worden.

Ondertussen daalt de staatsschuld volgend jaar opnieuw, lopen de coronamaatregelen eind dit jaar af, komt er tijdelijke energiesteun om mensen in armoede door de winter te helpen, verdwijnt de 'tijdelijke' crisisbelasting die premier Jean-Luc Dehaene in 1994 invoerde, komt er een belasting op korte vluchten en moeten alle straffen die rechters uitspreken ook worden uitgevoerd.

Het zijn allemaal goede plannen. Ze gaan in de goede richting. Dat zoiets niet evident is, bewijst het sociaal-economische parcours van deze regering. Ze begon met de minimumpensioenen op te trekken en de vergrijzingskosten nog duurder te maken. Ze miste daarna haar doorstart met een pensioenplan dat die naam niet verdiende. Ondertussen leefde de vrees dat de PS relancegeld wilde blijven spenderen en bleef in eerdere prognoses van de Europese Commissie de Belgische staatsschuld ook in 2022 stijgen.

De ambitie ligt waar ze moet liggen: loswrikken wat in het gestolde land dat België heet al veel te lang vastzit.

Politiek bekeken is daarom veel te zeggen voor deze beleidsverklaring. Ze markeert de start voor het tweede deel van de opdracht van de regering-De Croo: de sociaal-economische doorstart na het bestrijden van de coronacrisis. Ze legt de ambitie waar ze moet liggen: loswrikken wat in het gestolde land dat België heet al veel te lang vastzit.

De onvermijdelijke vraag is of dat kan lukken. Op dat punt is het moeilijker om enthousiast te zijn. De doorbraak voor e-commerce is er nog niet, omdat de vakbonden nog akkoord moeten gaan. De stappen om meer langdurig zieken naar gezond werk te krijgen zijn uiterst beperkt. Op veel arbeidsmarktplannen zit wellicht niet heel veel winst meer: iets lagere lasten, goedkopere kinderopvang en meer opleiding. Voor andere plannen wordt het wachten in welke mate Vlaanderen, Wallonië en Brussel echt meewillen.

De vraag is in welke mate dit volstaat om 80 procent van de Belgen tussen 20 en 64 jaar aan de slag te krijgen. Tussen realiteit en droom staan 600.000 jobs. Een van de problemen is bovendien bijzonder lastig: slechte opleiding. Van de Waalse werklozen heeft bijna de helft geen diploma middelbaar onderwijs. De laaggeschoolde jobs in de e-commerce hadden de doorbraak kunnen betekenen.