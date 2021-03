Het is een kwestie van juridische hygiëne dat de regering in een gepaste en stevige wettelijke basis voorziet voor de vrijheidsbeperkende coronamaatregelen die ze oplegt.

Eindelijk. Eindelijk krijgt de regering-De Croo de wacht aangezegd voor het gebrek aan juridische hygiëne bij haar aanpak van de coronacrisis. De Brusselse rechtbank van eerste aanleg heeft de regering in kort geding opgelegd te voorzien in een steviger wettelijke basis voor de ministeriële besluiten waarmee ze de avondklok invoert, winkels sluit, reisbeperkingen en samenscholingsverboden oplegt, de viering van erediensten in een strak keurslijf steekt, grondwettelijke vrijheden zoals de onschendbaarheid van de woning opzijschuift én een harde politieaanpak en zware boetes rechtvaardigt om de naleving ervan af te dwingen.

De Raad van State, die na klachten kan oordelen of ministeriële besluiten wel stroken met de wet, liet tot dusver grotendeels betijen, meestal met het argument dat de klagers de hoogdringendheid onvoldoende aantoonden. De Brusselse rechtbank vindt het nu wel welletjes geweest. Ze oordeelt, terecht, dat nu de pandemie al meer dan een jaar woedt de regering zich niet langer kan beroepen op de dringende noodzakelijkheid van uitzonderingsmaatregelen, creatief gebaseerd op een wankele wettelijke basis die niet voor zo’n gezondheidscrisis was bedoeld.

Grondwetspecialisten hameren er al maanden op dat de regering een steviger wettelijke én democratische basis moet maken voor haar coronabeleid, goedgekeurd door een meerderheid in het parlement na een debat dat verloopt volgens de voorgeschreven procedures. Om onverklaarbare redenen is de regering daar nooit warm voor gelopen. ‘Om niet nog meer juridische onzekerheid te scheppen’, zei premier Alexander De Croo. Euh? Dus we improviseren maar wat? Pas kortgeleden legde de regering met slepende voeten een ontwerp van pandemiewet voor, dat momenteel in het parlement wordt besproken.

Zelfs als er een pandemiewet komt die een stevigere wettelijke basis biedt, zal dat in de praktijk aan de maatregelen niet veel veranderen.

De beslissing van de Brusselse rechtbank is maar een schot voor de boeg. Het gaat om een uitspraak in kort geding. En de regering tekent er beroep tegen aan bij een hogere rechtbank. Alles wordt dus opnieuw in de weegschaal gelegd.

En ja, zelfs als er een pandemiewet komt die een steviger wettelijke basis biedt, zal dat in de praktijk aan de maatregelen niet veel veranderen. De meerderheidspartijen in het federale parlement zullen er wel mee instemmen dat de regering, onder bepaalde voorwaarden en voor een bepaalde tijd, rechten en vrijheden kan opschorten als ze dat nodig acht om de pandemie onder controle te krijgen en te voorkomen dat de gezondheidszorg in ons land eronder bezwijkt. Maar de maatregelen zullen dan tenminste democratisch gelegitimeerd zijn. En het is een kwestie van juridische hygiëne.