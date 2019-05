Een van de drama’s in Franstalig België is dat de MR niet beloond lijkt te worden voor een beleid dat groei en jobs opleverde.

De voorzitters van de Franstalige partijen kruisten woensdagavond de degens in het grote tv-debat op de openbare omroep RTBf. Daarbij viel op hoe weinig veranderd is. PS-voorzitter Elio Di Rupo, ooit door N-VA-voorzitter Bart De Wever omschreven als ‘le mort vivant’, stond er namelijk als de voorzitter van de grootste partij in de peilingen, waardoor de socialisten kans maken de grootste politieke familie in de Kamer te worden. Het is alsof er geen schandalen bij intercommunales, geen opkomst van de PTB of geen klimaatmarsen zijn geweest.

Maar ook alsof er geen federale regering is geweest die onder het roer van een Franstalige premier een beleid voerde dat ook voor Brussel en Wallonië welvaart bracht. De economie groeide de voorbije vijf jaar in de drié gewesten. Tegenover mei 2014 telt de RVA 44.000 minder werklozen in het Waals Gewest en een kleine 7.000 minder in Brussel.

En toch stevent de MR, die er via een bonus voor het premierschap op had gerekend te kunnen uitgroeien tot de grootste partij van Franstalig België, af op een afstraffing. Ze kreeg daarvan al een voorsmaakje in de lokale verkiezingen, toen ze in Brussel vier van haar zes burgemeesters verloor. Niets wijst erop dat de partij sinds oktober het tij heeft kunnen keren. Ze lijkt nu zelfs kiezers te verliezen aan Ecolo, wat de kiesstrijd tussen blauw en groen in Franstalig België bits heeft gemaakt.

Handpop van de N-VA

Een van de momenten waarop dat bleek, was toen Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet in een tv-debat aan premier Charles Michel een marionetpopje overhandigde, als symbool van de aantijging dat hij nooit meer was dan de handpop van de N-VA. Het is een kritiek die aankomt. Dat geldt ook voor het feit dat niet alleen cdH-voorzitter Maxime Prévot maar ook Ecolo en de PS al hebben uitgesloten met de N-VA te willen regeren. Die beloftes zijn - om Jacques Chirac te citeren - alleen maar iets waard voor wie ze gelooft, maar ze tonen wel waar de zwakke plek van de premier zit.

De meest logische Franstalige partner voor een centrumrechts beleid wordt zondag zo goed als zeker zwakker.

Die zat niet in het sociaal-economisch beleid, waar hij in tegenstelling tot vorige premiers als Di Rupo of Guy Verhofstadt zijn eigen partijprogramma moest opofferen ter ere van het regeringscompromis. Wat dat betreft, zat de MR van Michel comfortabel in het midden.

Het echte pijnpunt was de rechterflank van het N-VA-beleid voor migratie, veiligheid en identiteit. Op dat vlak was de coalitie van Michel wel een kamikazeregering. De controverse over het samenwerken met Soedan voor migratiecontrole en over de huiszoekingen naar illegalen deden de MR pijn. De crisis rond het Marrakeshpact, die de regering ten val bracht, lag in het logische verlengde daarvan. En op diezelfde manier is de geluidsband waarop te horen valt hoe De Wever zich met neerbuigende spot uitlaat over razzia’s bij mensen zonder papieren ‘tot den bak vol zit’ opnieuw voor de MR een probleem.