De derde werkweek sinds de verkiezingen van 26 mei zit erop. Wat blijft hangen is hoe onmogelijk de kiezer de meeste kaarten heeft geschud. De belangrijkste uitzonderingen zijn Vlaanderen en Brussel, waar respectievelijk niemand rond de N-VA kan en al een regering PS-Ecolo-DéFI in de steigers staat.

Maar in Wallonië ligt het al een stuk lastiger. Daar heeft de beslissing van de kleinste twee partijen - het cdH en de PTB - om niet mee te besturen de PS van Elio Di Rupo in een verscheurende situatie geduwd. Rekenkundig is de PS tot de MR veroordeeld, wat tot een opstand van de socialistische achterban dreigt te leiden. Dat verklaart waarom de PS op de rem duwt in Wallonië, en in Brussel wél op volle snelheid vooruitgaat met gesprekken zonder de MR.