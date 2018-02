Umicore investeert. De Griekse regering haalt geld op. Eindelijk zijn we het hoofdstuk van de financiële crisis aan het afronden. Ook voor de centrale banken nadert nu het kantelpunt van hun crisisbeleid.

Qua geloofsbelijdenis in het economisch herstel kan het tellen. Umicore kondigde gisteren aan dat het voor 660 miljoen euro zal investeren en een klein miljard euro aan extra kapitaal zal ophalen. Bedragen die we van Belgische bedrijven al lang niet meer gewoon zijn en die extra bewijzen dat we eindelijk de crisisjaren echt aan het afsluiten zijn.

Umicore is niet de ene zwaluw die de lente aankondigt. Eerder deze week maakte het veel kleinere Melexis bekend dat het 135 miljoen investeert.

Het belang van die beslissing overstijgt opnieuw het pure bedrijfsbelang van de chipmaker, omdat het toont hoe een brede technologische sector onder stoom komt. In iedere auto die ergens ter wereld van de band rolt, zitten gemiddeld tien chips van Melexis. En Umicore is wereldmarktleider in kathodes, een van de cruciale onderdelen in de elektrische auto.

De twee bedrijfsverhalen van deze week illustreren bovendien de bredere trend: de Europese economie groeit op dit moment in het snelste tempo in tien jaar en de bedrijven investeren weer volop. Dat doet ertoe, omdat bedrijfsinvesteringen tonen dat het herstel duurzaam is en er weer iets wordt opgebouwd.

Het wordt met andere woorden economisch bekeken niet snel beter dan dit. Daar komt bij dat ook andere signalen positief zijn.

Eveneens gisteren werd in Antwerpen met veel trots de - vrij belachelijk grote - spade in de grond gestoken voor de start van de werken aan de Oosterweelverbinding. Ook de overheid investeert dus. Nog gisteren haalde de Griekse regering op de financiële markten met succes geld op, na twee eerdere rondes vorig jaar, wat vertrouwen geeft dat Athene zich dit jaar als allerlaatste van het reddingsinfuus kan afkoppelen en een streep kan trekken onder de eurocrisis.

Twee dingen moeten nu gebeuren. Het eerste is zoveel mogelijk vruchten van dit economisch herstel plukken. Dat kan door de begroting eindelijk op orde te krijgen en door nog meer mensen aan het werk te krijgen. Nu al lijkt de Belgische economie zo snel te groeien dat bedrijven geen mensen meer vinden, al is de werkloosheid nog altijd te groot. De arbeidsmarkt remt op dit moment groei af die we kunnen gebruiken.

De tweede opdracht is er een voor de Europese Centrale Bank, die zich nog altijd gedraagt alsof we middenin een depressie zitten. Ze zal stilaan haar reddingsbeleid moeten afbouwen zonder grote schokken te veroorzaken die tot paniek kunnen leiden op de markten.

Die opdracht is niet gering, gezien de historisch ongeziene stimulus die ze de economie nog altijd aan het toedienen is. Het goede nieuws is dat het gratis geld eindelijk tot investeringen leidt. Het slechte nieuws is dat investeerders op de beurs al een flink voorschot hebben genomen op het economisch herstel en dreigen in een kramp te schieten als de centrale bank straks de rente te bruusk optrekt.