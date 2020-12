Pendelen naar kantoor leek de voorbije jaren vaak meer een vloek dan een zegen. Misschien wordt het straks voor sommigen een voorrecht.

Verdwijnen straks de iconische, met een luchtbrug verbonden, tweelingtorens van Proximus aan het Brusselse Noordstation? De Belgische telecomoperator heeft er nu 105.000 vierkante meter kantoorruimte en wil dat terugbrengen tot 40.000 vierkante meter. Niet omdat de groep afslankt, wel omdat niet iedereen er nog iedere dag zal werken.

De vastgoedplannen leiden naar een bredere vraag die miljoenen Belgen in hun dagelijkse leven raakt: komt samen met de coronavaccinaties ook het kantoorleven zoals we het kenden terug?

Veel werknemers hebben de voorbije maanden de voordelen van dat thuiswerken ontdekt. Het pendelverkeer is weggevallen. Kinderopvang is eenvoudiger. Het is makkelijk om tijdens de lunchpauze boodschappen te doen. Wie het goed aanpakt, vindt een betere balans tussen werk en gezin.

Routine

Toch lijken vooral de nadelen door te wegen. Naar kantoor gaan geeft routine en structuur. Het creëert een fysieke barrière tussen werk en gezin die ook mentale rust kan brengen. Op kantoor ontmoet je mensen die in hetzelfde soort werk geïnteresseerd zijn, wat een antidotum is tegen de eenzaamheid die veel thuiswerkers vandaag voelen. Vaak zijn we er op ons best: we kleden ons beter. En zelfs voor saai maar noodzakelijk werk biedt het kantoorleven voordelen: het is aangenamer het in groep te doen.

Een van de grootste voordelen is wellicht de informele bedrijfscultuur. Organisaties hebben een DNA. Niet op ieder kantoor wordt over dezelfde dingen gesproken, gereageerd op onverwachte problemen, ingesprongen voor zieke collega's, doorgewerkt tot iets af is.

Dat DNA is moeilijk af te dwingen. Het ontstaat uit de menselijke interactie op de werkvloer. Die interactie is zelfs noodzakelijk voor de creativiteit die bedrijven doet overleven: wat zijn de goede ideeën? De volgende projecten? De strategische keuzes? En is iedereen mee? Afstand maakt al die dingen moeilijker.

Bedrijven draaien minder soepel als alle kennis fysiek verspreid zit en de kruisbestuiving wegvalt.

Ronald Coase kreeg in 1991 de Nobelprijs voor Economie voor zijn onderzoek naar de vraag waarom zoveel mensen ervoor kiezen in bedrijven samen te werken. Ze zouden dat ook als zelfstandigen kunnen doen. De conclusie was dat het te veel tijd en energie vraagt om telkens die opdrachten af te bakenen en vervolgens met freelancers te onderhandelen. De coronacrisis heeft geleerd dat het argument ook cultureel opgaat: bedrijven draaien minder soepel als alle kennis fysiek verspreid zit en de kruisbestuiving wegvalt.