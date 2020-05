Kapitaalronde

In het spaargeld van de Belgen schuilt economische veerkracht. Het wordt tijd die veerkracht vlotter te laten stromen naar de gezonde, door corona getroffen, bedrijven.

Er zijn twee soorten mensen in de wereld: zij met ideeën en zij met geld. Een van de troeven van een welvarend land is dat het er doorgaans in slaagt ze bij elkaar te brengen. Dat koppelteken gestalte geven, kan op de beurs, door de banken of met rechtstreekse investeringen.

In week acht van de coronaschok is dat de uitdaging waar we stilaan voor staan: dat koppelteken krachtiger maken. Na de eerste schok waarmee de economische activiteit tot stilstand kwam, rijst het besef dat niet iedereen klaar is om op eigen kracht recht te staan.

Beetje bij beetje krijgt een tweede steunpakket vorm. De Vlaamse overheid kreeg deze week groen licht om met achtergestelde leningen van 800.000 euro bedrijven drie jaar lang extra zuurstof te geven. Ze beloofde ook al geld lenen aan kmo's aantrekkelijker te maken.

Onbekende wereld

Het is een eerste, voorzichtig stapje in een nieuwe onbekende wereld. De Britse centrale bank verwacht dat deze recessie de ergste in driehonderd jaar is. En als het regent in Londen, druppelt het ook in het exportland dat we zijn. Ook op een minder abstracte manier wordt het voelbaar. FNG, het moederbedrijf boven Brantano, meldde maandag dat het zijn obligatiehouders niet kan terugbetalen. Le Pain Quotidien staat op het punt 26 winkels in het VK af te stoten. En alles wat luchtvaart ademt, ligt wellicht nog maanden stil.

Er zal dus een tweede steunpakket nodig zijn en alles daaraan wordt lastig. Tot waar blijft de concurrentie gelijk als één bedrijf steun krijgt en een ander niet? Kan de overheid die extra kosten nog aan? Kan ze bedrijven redden die straks misschien niet onder een ontslagronde uit kunnen? Moet ze ook onrendabele bedrijven een handje helpen, omdat anders het economisch weefsel als een breiwerk uit elkaar valt?

Het zijn belangrijke vragen. Het gaat straks niet alleen over de vraag of we die bedrijven verliezen of niet. Het gaat er ook over of de parels van de Belgische economie straks zo kwetsbaar worden dat ze moeilijk kunnen weerstaan aan een Chinese of Amerikaanse overname. Zelfs op Europees niveau smeult die discussie, omdat Duitsland van plan is met een rijk gevulde bazooka van staatssteun zijn bedrijven te redden. Waarna Duitse bedrijven misschien op overnamepad gaan in landen met een armlastigere overheid.

Een van de manieren waarop de Belgische economie al decennia weerbaar is, zijn de spaarboekjes van de bevolking. Het was zo dat in het heetst van de financiële crisis in de Londense City werd duidelijk gemaakt dat België geen Griekenland is, ook al stond onze rente dicht bij 6 procent: de Belgen kochten gewoon de nieuwe Belgische overheidsobligaties - toen de Leterme-bon genoemd - zelf op.