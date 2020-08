Politiek is de ijver om de kernwapens terug te dringen helemaal verslapt. Zo zegde de Amerikaanse president Donald Trump in 2019 het verdrag op dat in 1987 met Rusland was afgesloten. Dat verdrag voorzag in de afbouw van de middellangeafstandsraketten. Volgens Trump 'speelden de Russen vals'. Dat verdrag was vooral belangrijk voor Europa, omdat het precies over de raketten ging die op dit continent gestationeerd waren. Het einde van dat verdrag verhoogt het nucleaire risico in Europa.