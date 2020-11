Naar de winkel gaan voor kerstcadeaus, maar niet de familie bezoeken om ze rond de kerstboom te openen? Het klinkt raar. En toch is het logisch als het Overlegcomité zo'n beslissing neemt.

Kunnen we straks naar de winkel om kerstcadeaus te kopen, maar niet naar onze familie om ze onder de kerstboom te leggen? Er zijn goede redenen om te vermoeden dat het zo zal lopen. De verwachting is dat het Overlegcomité, waar de federale regering en de deelstaten zich buigen over de coronaregels tijdens de eindejaarsperiode, daarover vrijdag een beslissing neemt.

Op het eerste gezicht lijkt het waanzin. Alsof economie zou voorgaan op het familieleven. Of de cadeaus op de kerstgedachte. Toch schuilt er een logica achter: die van de koele wetenschappelijke data.

Er is weinig bewijs dat menselijk contact in winkels de coronacijfers de hoogte in jaagt. De heropening van de winkels op 11 mei heeft de curve niet de hoogte in gejaagd, net zoals de winkelsluitingen van 2 november ze niet hebben platgeslagen.

Dat argument opent de deur naar een tweede: de economische schade. Dat Bpost en andere pakjesdiensten bezwijken onder de e-commerce toont ook aan dat de winkelstraten in de Belgische dorpen en steden momenteel leegbloeden.

De niet-essentiële winkels heropenen, is daarom een goed idee. Zeker als ze in onze buurlanden - voor de meeste Belgen op een uurtje rijden - opengaan. Zeker als consumenten aanschuiven aan de afhaalpunten van de pakjesbezorgers zoals aan de kassa van een kledingwinkel. De winkels heropenen kan helpen om een ravage die onafwendbaar is iets kleiner te maken.

Uiteraard zijn er voorwaarden. De winkelstraten mogen niet veranderen in een kerstmarkt waar je over de koppen loopt. Een goede opvolging is nodig. Goede regels over de afstand, maximumcapaciteit en ontsmetting moeten volgen. Van kerstshoppen een uitstapje met vrienden of vriendinnen maken, blijft een rotslecht idee. Maar de supermarkten bewijzen sinds maart dat een verstandige manier van winkelen werkbaar is.

Een heropening kan ook een welgekomen versoepeling zijn op een moment dat de coronacijfers elke dag afnemen, maar onvoldoende zijn gezakt om er opnieuw geruster op te zijn. Dat maakt het veel lastiger toe te geven aan een andere verzuchting: de emotionele drang om Kerstmis bij familie te vieren.

Opnieuw zijn het de koele cijfers die ons daarin moeten leiden. Een recente indicator is dat in Canada de coronacijfers zijn gestegen na Thanksgiving Day, dat daar op 11 oktober wordt gevierd. Dat toont hoe het coronavirus ons treft in iets essentieel menselijks: contact met anderen.