Kiezen is verliezen

De exitstrategie van de regering Wilmès leidt niet tot applaus op alle banken. Maar er moesten keuzes worden gemaakt. En dan stel je onvermijdelijk een aantal mensen teleur.

Bedrijven mogen heropstarten vanaf 4 mei, een week later mogen de winkels weer open en nog een week later hernemen de lessen gedeeltelijk in de scholen. Dat besliste de regering na de Nationale Veiligheidsraad vrijdag.

De manier waarop de lockdown wordt versoepeld, lokt verdeelde reacties uit. De bedrijven zijn tevreden dat ze hun activiteiten kunnen hernemen, maar de winkeluitbaters zijn boos dat ze een weke langer moeten wachten. Twee miljard euro extra omzetverlies en meer faillissementen zullen het gevolg zijn, zeggen vertegenwoordigers van de handelsfederaties.

Winkels zijn een cruciale schakel in de heropstart van de economie. Ze zijn nodig om producten bij de consument te krijgen. Daar moet de vraag vandaag komen die bedrijven doet draaien.

Maar de keuze om eerst de bedrijven weer te laten opstarten en pas later de winkels, is verdedigbaar. Als weer volop kan worden gewinkeld, vergroot het risico op coronasmetting opnieuw, meer dan in de bedrijven. En het is ook lastiger om te controleren of in alle winkels de veiligheidsvoorschriften worden wel worden nageleefd dan het dat is in de bedrijven.

Het versoepelen van de lockdown moet gebeuren tegen hetzelfde tempo als de corona-epidemie verzwakt. Meteen alle teugels vieren, kan nog niet. De virologen-experts waarschuwden dit weekend dat als het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van coronapatiënten de komende dagen niet halveert, van meer dan 200 naar nog 100 per dag, er geen sprake van kan zijn de winkels op 11 mei te heropenen.

Dat zou een geweldige opdoffer zijn, ook psychologisch. Daarom moeten we niet sneller proberen te lopen dan we kunnen. De uitweg uit de lockdown zal stapje voor stapje moeten gebeuren.

De regering heeft de prioriteiten juist, door de economische heropstart voorrang te geven op de heropstart van de samenleving.

De lockdownmoeheid bij de bevolking is groot, na zes weken. De strenge beperkingen die zijn opgelegd om contacten te hebben met familie en vrienden, beginnen zwaar te wegen. En dat is begrijpelijk, want de mens is een sociaal wezen. Op dit vlak biedt de exitstrategie die de regering vrijdag aangekondigde, weinig concrete perspectieven. Zeker niet op korte termijn. De oudere mensen in de woonzorgcentra, zullen nog een hele poos moeten wachten voor ze weer bezoek mogen ontvangen.

Ook dit is voorwerp van kritiek. ‘We mogen wel werken en winkelen, maar geen vrienden of familie zien’, maakte Groen-voorzitter Meyrem Almaci zich boos. Ze verwijt de regering meer oog te hebben voor de belangen van de economie dan voor die van de ruimere samenleving.

Maar nogmaals, alle poorten naar het ‘normale’ leven tegelijk weer open zetten zou onverantwoord en bijzonder dwaas zijn. Hier heeft de regering Wilmès de prioriteiten juist, door de economische heropstart voorrang te geven op de heropstart van de samenleving.

De economie is immers de basis waarop de samenleving rust. Als niet geprobeerd wordt, zodra dat enigszins mogelijk is, om de ravage te beperken die de coronacrisis aanricht is in de economie, zal de samenleving daar een heel zware tol voor betalen.