Klarheit bitte!

Zolang de Duitse regering er niet in slaagt de interne discussie over de aanpak van het migratie-vraagstuk te beslechten, blijft het moeilijk om aan een Europese oplossing te werken. Duitsland moet snel klaarheid brengen.

Urenlang beraad bij de regeringspartijen CDU en CSU gisteravond, bracht geen doorbraak. Horst Seehofer, voorzitter van de Beierse partij CSU en minister van Binnenlandse Zaken in de regering van Merkel, huldigt een harder standpunt in de migratiekwestie en wil asielzoekers die vanuit andere Europese landen in Duitsland aankomen aan de grens tegenhouden.

Hij had Merkel twee weken geleden een ultimatum gestemd, maar gaf haar de gelegenheid om op de Europese top van eind juni met een Europese oplossing te komen. De afspraken die donderdag in Brussel zijn gemaakt over de aanpak van de migratiecrisis, kregen van Seehofer echter een onvoldoende, bleek zondag. De CSU vreest bij de deelstaatverkiezingen in Beieren in oktober veel stemmen te verliezen aan de rechts-populistische AfD die zich radicaal opstelt tegen asielzoekers.

De migratiekwestie dreigde de pas drie maanden oude regering van Merkel te splijten. Urenlange discussies, in Berlijn bij de partij CDU van Merkel, in München bij de CSU van Seehofer, bracht een vergelijk niet dichterbij. De CDU vormde blok rond Merkel. De bondskanselier argumenteert dat als Duitsland einzelgänger begint te spelen in de migratiekwestie, een Europese oplossing onmogelijk wordt omdat alle lidstaten dan hetzelfde zullen doen.

Dat maakte duidelijk dat Seehofer de krachtmeting met Merkel niet zou kunnen winnen, zonder de meer dan 50-jaar oude unie tussen de christen-democratische zusterpartijen CDU en CSU op te blazen en een regeringscrisis te veroorzaken. Maar inbinden wilde hij ook niet, omdat hij dan compleet zijn geloofwaardigheid zou verliezen. Dus stelde hij zondagnacht voor om ontslag te nemen als minister van Binnenlandse Zaken en als voorzitter van de CSU.

De top van de CSU was het daar echter niet mee eens. Uiteindelijk werd er afgesproken dat er vandaag opnieuw overleg zal plaatsvinden tussen Seehofer en de CDU, om te kijken of een compromis toch nog mogelijk is. De politieke hoogspanning in Berlijn is dus nog niet weg.

Merkel is het sterkst uit deze eerste botsing gekomen. Maar ze heeft er geen belang bij om Seehofer en de CSU te vernederen door triomfalistisch te tonen dat zij de baas is. Merkel heeft de CSU nodig voor haar parlementaire meerderheid. En ook al wint Merkel deze slag, als er geen vergelijk uit de bus komt, zal de migratieproblematiek op de Duitse politiek blijven wegen.