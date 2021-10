Klimaat én kernenergie, zonder ideologie

De shift naar groene energie is zeer dwingend en moet de komende acht jaar gebeuren. Alle beetjes helpen. Ook (de nieuwe versie van) kernenergie.

Met opvallende afwezigen als China, Rusland of Brazilië begint de VN-klimaattop in Glasgow gehavend. Toch zijn de ambities groot om de opwarming van de aarde te temperen. Er is ook geen andere keuze. Toen de wereldleiders in 2015 in Parijs de beperking van de opwarming tot 1,5 graden Celsius overeenkwamen, was dat een scenario om de ergste gevolgen van klimaatverandering te voorkomen.

Zes jaar later is die ambitie zo goed als buiten bereik, is de aarde al 1,1 graden

opgewarmd en is in het huidige tempo de resterende buffer over acht jaar helemaal op. Glasgow is echt de laatste kans om de onomkeerbare gevolgen van de CO2-uitstoot te beperken.

De mensen voor wie deze gevolgen het grootst zijn, zijn onze kinderen. Voor hen is de energietransitie de komende acht jaar geen vrijblijvendheid. Voor hen moet de sense of urgency - die bij de politiek, de industrie en stilaan ook bij de brede bevolking is doorgedrongen - tot veel dwingender, pijnlijker en duurdere maatregelen en actie leiden.

Opstekers op zak

Premier Alexander De Croo (Open VLD) trekt naar Glasgow met enkele opstekers op zak. Het ambitieuze plan van minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) om van België de Europese draaischijf voor waterstof te maken kreeg vrijdag groen licht. De windenergie op zee wordt versneld uitgerold. En de bedrijfswagens worden in sneltempo vergroend.

Tegen die achtergrond moet de hoogspanningsnetbeheerder Elia in eigen land bekendmaken welke projecten voor gascentrales voor de veiling zijn weerhouden en worden gesubsidieerd.

Het lijdt weinig twijfel dat er voldoende projecten zullen zijn om de bevoorrading te verzekeren, zeker als je die zo royaal subsidieert (ruim 300 miljoen euro). Maar het is op zijn minst ironisch dat wanneer de CO2-problematiek wereldwijd zo prangend wordt, we gas moeten bijstoken om te garanderen dat het licht niet uitgaat. Ja, er is buffercapaciteit nodig als er geen wind of zon is.

Kernenergie is energie zonder CO2-uitstoot die we zomaar voor het grijpen hebben. Maar de politieke trofee van Groen en Ecolo lijkt belangrijker.

Hadden onze regeringen vroeger en vooral standvastiger de switch naar groene energie gemaakt, dan hadden ze ook vroeger kunnen inzien dat kernenergie nog lange tijd een noodzakelijk en zeer welkom deel van de zeer ingewikkelde energie- en klimaatpuzzel was en is. Naar een eensgezinde energievisie is het al meer dan 20 jaar vergeefs zoeken in dit land, zowel federaal als regionaal.

De verlenging van de levensduur van de modernste kerncentrales met tien jaar zou de beste beslissing zijn. Dat kan helpen om de komende acht jaar de transitie te maken. Geen zaligmakende oplossing, en er zullen veel andere inspanningen nodig zijn. Voor populisme is er daarbij geen plaats. Het is wel energie zonder CO2-uitstoot die we zomaar voor het grijpen hebben. Maar de politieke trofee van Groen en Ecolo lijkt belangrijker.

SMR's

Frankrijk, Nederland en Duitsland doen wel stappen richting de nieuwe kernenergie. De techniek van de nieuwere SMR's (kleinere, properder kernreactoren) is veelbelovend. Gaan we met het bannen van nucleaire energie ook een kruis maken over mogelijke oplossingen?