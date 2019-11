Klimaatfalen

Zelfs naar de normen van haar bescheiden ambitie heeft de Vlaamse regering nu al een klimaatprobleem.

Het is een van de allergrootste uitdagingen van deze generatie politici om de strijd tegen de opwarming van de aarde te voeren zonder een andere te verliezen, die van het behoud van de koopkracht en de economische slagkracht en van de betaalbaarheid van de welvaartsstaat. De verkiezingsuitslag van 26 mei leerde al dat Vlaanderen er niet in slaagt de combinatie te maken. De groenen grepen naast een historische overwinning en de meerderheid die onder druk van het Vlaams Belang het rekeningrijden afvoerde, behield de meerderheid en bestuurt voort.

Tegen die achtergrond is het niet verwonderlijk dat Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) al erkende dat Vlaanderen de Europese klimaatdoelen van 2020 niet zal halen. Gisteren bleek dat het ook op langere termijn goed fout zit. Het Europees Milieuagentschap berekende dat België een vijfde achterloopt op het schema om de klimaatdoelen van 2030 te halen. De belangrijkste inspanning daarbij valt op het industriële Vlaanderen.

Het Vlaamse bedrijfsleven is inzake het milieu soms ambitieuzer dan de Vlaamse regering.

Het betekent dat de Vlaamse regering dringend een tandje moet bijsteken. Als ze haar eigen regeerakkoord ter harte neemt, beseft ze dat hopelijk zelf. Dat blinkt niet uit in klimaatambitie, maar stelt wel dat Vlaanderen zich inschrijft in de Europese klimaatdoelen. Die halen we in dit tempo niet.

Het plaatje wordt er niet mooier op als je de bredere politieke daadkracht in rekening brengt. De Vlaamse regering zet in op technologische doorbraken die de kiezer niets mogen kosten. De federale regering zou in lopende zaken een plan moeten opstellen dat op een coherente manier de Vlaamse, Waalse en Brusselse maatregelen omvat. En de Europese Commissie, sinds vrijdag ook al in lopende zaken, zal dat dan beoordelen.

Het wordt moeilijk, maar niet onmogelijk. Een eerste reden daarvoor ligt in de bedrijfswereld. Die is verbazend genoeg soms ambitieuzer dan de Vlaamse regering. Die laatste wil tegen 2050 de uitstoot met minstens 80 procent doen dalen, terwijl de haven van Antwerpen tegen dan veel verder wil staan en klimaatneutraal wil zijn.

Een tweede reden ligt in de Europese politiek. De Duitse bondskanselier Angela Merkel kondigde twee maanden geleden een klimaatfonds van 60 miljard euro aan. Je kan dat geld ten dele zien als een budget dat de Duitse industrie moet toelaten de groene bocht te nemen. Ook Nederland schroefde vrijdag zijn klimaatambitie licht op.