Klimaatspijbelen

Dat 12.500 jongeren donderdag mee stapten in de klimaatmars is hartverwarmend, maar het vormt het makkelijke deel van het klimaatbeleid.

Aan het centraal station in Brussel heerste donderdag de opwinding van jongeren die voor het eerst gaan betogen en beseffen dat ze met velen zijn. De politie telde 12.500 jongeren op de klimaatmars en ze droegen kartonnen borden met slogans als ‘you’re cooking the future’ en ‘verander niet de planeet, maar onze visie op de planeet’.

De mars is hartverwarmend, omdat je - zeker sinds de jaren van politieke crisis - soms begon te denken dat jongeren apathisch geworden zijn over politiek. Het scholierenprotest heeft minstens de verdienste het tegendeel te bewijzen en de discussie over de milieukosten van vliegtuigreizen of de vuilnisbelt op de festivalweide van Werchter aan te zwengelen.

Iedere generatie heeft haar momenten van ontluikend politiek bewustzijn, waarin jongeren voor het eerst burgers worden die de res publica opeisen. Voor sommigen, decennia geleden, waren dat de rakettenbetogingen of de Witte Mars. Anno 2019 is de klimaatopwarming het thema dat de harten van velen beroert.

Dat is een terecht thema, al is het maar omdat de jonge generatie de brokstukken zal moeten oprapen voor de gebrekkige inspanningen die deze generatie levert, net zoals dat gebeurt voor de vergrijzing in de sociale zekerheid.

Bovendien worden de zorgen breder gedragen dan alleen door de jongeren. De strijd tegen plasticvervuiling en klimaatopwarming staat volgende week ook prominent op de agenda van de politieke, financiële en economische wereldelite die samenkomt op het Wereld Economisch Forum in Davos. In het jaarlijkse overzicht van de grootste risico’s voor de wereld dat het WEF maakt in de aanloop naar zijn jamboree stonden deze week het klimaat en natuurrampen helemaal bovenaan.

Dat er iets moet gebeuren, kan dus bogen op een grote consensus. Zelfs Wouter Beke (CD&V), de voorzitter van de partij waartoe de op de klimaatmars bekritiseerde Vlaamse minister van Leefmilieu Joke Schauvliege behoort, steunde donderdag het protest. Maar het punt is net dat er een goede reden is waarom de politieke wereld A zegt en geen B. De B staat namelijk voor Betalen. En zodra concreet wordt wie in zijn portefeuille moet tasten om de milieufactuur op te rapen, stokt de consensus.

We zagen dat in het protest van de gele hesjes in Frankrijk, die op straat gingen tegen de prijsverhogingen voor vervuilende diesel, en die nog altijd president Emmanuel Macron in de greep hebben. We zagen het in de helse discussie over het correct doorrekenen van de kosten voor groene energie door de Vlaamse regering, die leidde tot het ontslag van toenmalig minister van Energie Annemie Turtelboom (Open VLD). We zien het in de pleidooien van de Vlaamse en Franstalige socialisten om de btw op energie weer te verlagen, in plaats van die belasting als een aanmoediging te zien om zuinig met de planeet om te springen.

Dat 12.500 jongeren donderdag spijbelden om te gaan betogen in Brussel past niet in het klassieke draaiboek van het middelbaar onderwijs. Maar het is eigenlijk geen drama. De betoging is een welkome ervaring in burgerzin en politiek bewustzijn.