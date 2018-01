Knallende kurken

Op Wall Street knalden gisteren de champagnekurken omdat de Dow Jones-index de kaap van 25.000 punten heeft genomen. Het feestje kan nog wel even voortgaan. Maar ooit stopt de muziek.

Het jaar 2018 is amper een paar dagen oud en Wall Street heeft al een belangrijke mijlpaal bereikt. Enthousiaste beleggers stuwden de Dow Jones-index gisteren voor het eerst boven de grens van 25.000 punten. De eindejaarsrally wordt na een korte pauze tijdens de feestdagen gewoon voortgezet. Ook in Europa presteren de beurzen goed.

De jubelstemming op de aandelenmarkten vloeit voort uit het ­optimisme over de economie in de Verenigde Staten. De groei ­verstevigt. De rente is laag. De ondernemingswinsten stijgen. Er zijn tekenen dat ook de ­lonen stilaan omhoog gaan, wat zal leiden tot ­extra koopkracht bij de gezinnen. Er is de hoop over nieuwe technologische doorbraken. En tot slot leeft de verwachting dat de bedrijven flink zullen profiteren van de belastinghervorming van president Donald Trump die ­onlangs door het Congres werd goedgekeurd.

De economie zit in een Goudlokjes-scenario. In iets mindere mate is dat ook in Europa het geval. Met de Duitse economie gaat het behoorlijk goed, bleek uit cijfers deze week. In België toonde de werkgeversorganisatie VBO zich gisteren optimistisch over de groeivooruitzichten voor ons land, over de bedrijfsinvesteringen en over de jobcreatie. En in verschillende Europese landen hebben regeringen ook plannen om de ­lasten voor de ondernemingen te verminderen.

Beleggers zijn zo verblind door het goede economische plaatje dat ze geen oog hebben voor dingen die de pret kunnen drukken.

Dat is allemaal positief voor de beurzen. Beleggers zijn zo verblind door het uitstekende economische plaatje dat ze geen oog hebben voor enkele factoren die de pret zouden kunnen drukken. De onvoorspelbaarheid van Trump in internationale kwesties bijvoorbeeld. De vuile was van het Witte Huis die wordt buiten gehangen in een nieuw boek, waaruit al enkele smeuïge ­details zijn uitgelekt. De instabiele politieke situatie in het olierijke Midden-Oosten. Het spierballengerol van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De moeilijke vorming van een nieuwe regering in Duitsland. De Amerikaanse centrale bank die haar monetair beleid wat heeft verstrakt. Het veroorzaakt allemaal nauwelijks een rimpeling op de beurzen.

De voorbije weken is de beurshausse nog versneld. Amper 23 dagen had de Dow Jones-index nodig om van 24.000 punten naar de volgende mijlpaal van 25.000 punten te huppelen. Als sommige beleggers al stilaan hoogtevrees beginnen te krijgen, laten ze dat niet merken. Wie vorig jaar is uitgestapt omdat hij de aandelenkoersen overgewaardeerd vond, heeft immers ongelijk gekregen en heeft een stuk van het feest gemist.

De klim van Wall Street, die begon in februari 2009, is nu al een van de langste hausses ooit op de Amerikaanse beurs. En er zijn weinig aanwijzingen dat die op zijn einde loopt. Zich baserend op de goede economische vooruitzichten verwachten de meeste experts dat de aandelenkoersen dit jaar nog verder zullen stijgen. Het feestje kan dus nog wel even doorgaan. En zolang de grote massa beleggers op de dansvloer staat, zal de ambiance wel goed blijven.

Maar het gevaar van zulke euforische stemmingen is dat men zich er te ver in laat meedrijven. Het komt erop aan het hoofd koel te ­houden. Want als in de feestzaal een voetzoeker ontploft, kan dat een paniekgolf op gang brengen bij de fuifgangers. Als iedereen dan tegelijk naar de uitgang holt, kunnen er slachtoffers vallen.