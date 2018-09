Tesla-topman Elon Musk dacht dat hij boven de regels stond. Hij krijgt de rekening nu gepresenteerd.

Een boete van 20 miljoen dollar voor Elon Musk én voor het bedrijf, en Musk mag drie jaar lang geen voorzitter meer zijn van de raad van bestuur van Tesla. Dat is de inhoud van de schikking die de Tesla-topman dit weekend bereikte met de Amerikaanse beurswaakhond SEC om aan een strafclaim wegens beursfraude te ontsnappen.

Elon Musk, CEO, voorzitter en grootste aandeelhouder van Tesla, de bouwer van elektrische wagens, had in augustus via een twitterberichtje gemeld dat hij zijn bedrijf van de beurs wilde halen en dat hij de financiering daarvoor – 70 miljard dollar – rond had.

Al gauw bleek echter dat hij dat idee nog niet had doorgepraat met zijn raad van bestuur, en dat de financiering allesbehalve rond was. Het twitterbericht was een impulsieve reactie van Musk, ingegeven door frustratie over hefboomfondsen die speculeerden op een koersval van het Tesla-aandeel.

Een kwajongensstreek? De Amerikaanse beurswaakhond SEC kon er niet om lachen. Musk riskeerde vervolging wegens koersmanipulatie. Wie werkt met het geld van beleggers, opgehaald op de beurs, neemt tegelijk een aantal verplichtingen op zich. Transparante en correcte informatie is er daar een van.

Het is niet omdat de president van de Verenigde Staten met zijn burgers communiceert via twitter, dat de CEO van een beursgenoteerd bedrijf hetzelfde mag doen met zijn aandeelhouders en de beleggers. De communicatie moet bovendien rationeel zijn, niet het resultaat van een emotionele opstoot.

Elon Musk had wel gauw door dat hij uit de bocht was gegaan. Na zich even nukkig te hebben gedragen, heeft hij snel geschikt met de Amerikaanse beurswaakhond. En hij komt er vrij goedkoop van af. Het lijkt wel of de SEC Elon Musk niet te zwaar wou straffen. Een boete van 20 miljoen dollar is geen peulschil, maar voor een gefortuneerd man als Musk is dat best draagbaar.

Hij moet ook voor drie jaar afstand doen van het voorzitterschap van de raad van bestuur van Tesla, maar hij mag wel CEO blijven.

De SEC heeft al te lang toegestaan dat Elon Musk en Tesla de elementaire regels van deugdelijk bestuur aan hun laars lapten.

Dat de CEO van een beursgenoteerd bedrijf niet tegelijk de voorzitter is van de raad van bestuur, is een basisprincipe van deugdelijk bestuur. Het is een kwestie van checks & balances.

Het is ongezond dat in een beursgenoteerd bedrijf, dat werkt met geld van externe beleggers – grote en kleine –, de zeggenschap geconcentreerd zit bij één man of vrouw die nooit wordt tegengesproken.

De schikking houdt ook in dat Tesla twee extra onafhankelijke bestuurders moet opnemen in zijn raad van bestuur. Een evidente maatregel. De SEC heeft al te lang toegestaan dat Elon Musk en Tesla de elementaire regels van deugdelijk bestuur aan hun laars lapten.

Heeft Elon Musk nu zijn lesje geleerd? De eigengereide ondernemer zal het zeker lastig hebben nu bij het leiden van zijn bedrijf rekening te moeten houden met bestuurders die zijn voluntarisme niet helemaal delen en misschien regelmatig op de rem zullen staan.

Als hem dat niet zint, moet hij Tesla maar van de beurs halen. Maar dat is rapper gezegd dan gedaan. De voorbije weken is gebleken dat de financiers niet staan te dringen om Musk daarbij te helpen.

Uiteindelijk zal Elon Musk zijn verstand wel laten spreken. Zoals hij dit weekend deed door de schikking met de SEC te aanvaarden.