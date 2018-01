In de Brusselse Heizelpaleizen vindt vanaf vandaag weer het jaarlijkse feest van koning auto plaats. Het leven wordt hem moeilijker gemaakt, maar zijn rijk is nog lang niet uit.

De Belgen trekken vanaf vandaag weer in dikke drommen naar de Heizelpaleizen in Brussel om zich de komende tien dagen te vergapen aan de nieuwste automodellen. Velen van hen zullen ook een bestelbon voor een nieuwe wagen ondertekenen. De auto blijft een begeerd goed, ondanks de stevige hap die hij uit het gezinsbudget neemt, zijn imago van milieuonvriendelijk vervoersmiddel, het fileleed dat hij de gebruikers bezorgt en de opmars van circulatieplannen die het autogebruik in steeds meer steden ontmoedigen.

Ondanks dat alles stijgt de autoverkoop in ons land nog steeds. Met zijn glanzende carrosserie en zijn zoemende motor blijft de auto een grote aantrekkingskracht uitoefenen. Voor heel wat kopers is een auto niet enkel een vervoermiddel, maar ook een symbool dat hun persoonlijkheid en status weerspiegelt. Op het Autosalon spelen de automerken in op wat de consument wil. En dat is momenteel een sportieve terreinwagen of een wagen die er zo uitziet.

Het Autosalon in Brussel is in de eerste plaats een verkoopsalon. Voor een visie op de toekomst moet je er niet zijn. Die wordt wel getoond op de technologiebeurs CES in Las Vegas. Daar worden de ontwikkelingen op het vlak van elektrische en zelfrijdende auto’s gepresenteerd. Het zal nog wel een paar jaar duren voor die prominent op het Autosalon in de spotlights staan. De elektrische wagen kan nog niet dezelfde afstand aan als de diesel- of benzineversie, de oplaadinfrastructuur is te fragmentarisch. De technologie maakt zelfrijdende auto’s mogelijk, maar voorlopig rijden ze enkel op proeftrajecten. Er zijn nog veel investeringen in randinfrastructuur - wie zal die op zich nemen? - nodig vooraleer de zelfrijdende auto’s massaal de Belgische wegen veroveren.

Ze komen eraan, ooit. Maar een mobiliteitsrevolutie zullen de elektrische en zelfrijdende auto’s niet veroorzaken. Ze blijven een vrij omvangrijk ding op vier wielen dat enkele passagiers kan vervoeren. Een elektrische wagen stoot minder schadelijke stoffen uit. Maar er woedt een discussie over de vraag of elektrische auto’s echt minder belastend zijn voor het milieu, als de volledige rekening wordt gemaakt. Zelfrijdende wagens van hun kant lossen het probleem van de verkeerscongestie niet op. Het blijft rond auto’s draaien. Voor de producenten gaat het natuurlijk om een grote consumentenmarkt die ze niet zomaar willen opgeven.

De auto is in veel gevallen nog altijd het beste antwoord op de mobiliteitsbehoeftes van mensen. Die zijn erg individueel en kunnen met collectief vervoer moeilijk worden bevredigd. Speel het maar eens klaar met alleen maar het openbaar vervoer: op het werk geraken, de kinderen naar school, de crèche en de naschoolse sportieve en culturele activiteiten brengen, op vriendenbezoek gaan, een theatervoorstelling meepikken, aankopen doen in de supermarkt. Zelfs met massale investeringen in het openbaar vervoer, met betere en frequentere verbindingen, is dat in veel gevallen geen echt alternatief voor de auto.

Koning auto wordt het leven moeilijker gemaakt, maar zijn rijk is nog lang niet uit. Als het Brusselse Autosalon verdwijnt, is dat niet omdat de auto heeft afgedaan, maar omdat de onlineverkoop de functie van het Salon als verkoopkanaal heeft overgenomen.