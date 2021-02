In de groene beweging wordt economische groei soms als de vijand van het klimaat gezien. Hoe pertinenter de vraag op tafel komt hoe we de klimaattransitie gaan betalen, hoe duidelijker wordt dat groei net de oplossing is.

Normaal verwacht je dat ecologisten groene dromen verkondigen en economen nuchter op de grenzen van het haalbare wijzen. Nu is het omgekeerd. In de regering-De Croo erkent Ecolo dat een koolstoftaks niet in het regeerakkoord staat, terwijl de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch, een lans breekt voor de taks.

Ergens is dat omdat de functie de man maakt. Georges Gilkinet heeft als vicepremier voor Ecolo de taak de groene belangen in het regeerakkoord te bewaken, maar is gebonden door de grenzen ervan. Wunsch is als econoom beslagen in de publieke economie en externaliteiten zoals klimaatkosten en heeft een vrijer mandaat om het economisch debat te voeren.

Maar vooral toont het een immense spanning tussen wat ecologisch wenselijk is en wat democratisch draaglijk is. Vanop afstand bekeken is het niet meer dan logisch dat we klimaatkosten moeten verrekenen in de economische facturen. Even logisch is dat de vraag wie die facturen dan betaalt politiek dynamiet is.

De rij met voorbeelden is lang. De gele hesjes in Frankrijk, die gewelddadig ingingen tegen de CO2-ontradende dure brandstofprijzen. Het ontslag van Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom (Open VLD), na een poging de kosten voor groene energie correct door te rekenen aan de verbruikers. De golf van protest tegen de Vlaamse kilometerheffing, die dan maar werd afgevoerd. En vandaag de hypergevoeligheid over de slimme elektriciteitsmeter die zonnepanelen dreigt duurder te maken.

De overheid zal de klimaatfactuur in rekening moeten brengen. Er is maar één situatie waarin zoiets elegant kan gebeuren: als er geld is.

Wat het nog lastiger maakt, is dat de overheid de komende jaren nog meer onpopulaire keuzes moet maken. Ze zal de aanvankelijk noodzakelijke maar gulle coronasteun moeten afbouwen. Ze zal moeten bepalen vanaf wanneer bedrijven weer op eigen benen moeten staan, ook al gaan ze daardoor failliet. Ze zal moeten kiezen waar de economische relance een staatsduwtje in de rug verdient en waar niet. Ze zal het pad moeten inslaan naar duurzame overheidsfinanciën, een reis die volgens Wunsch minstens tien jaar duurt. Daar komt bij dat ze ook de klimaatfactuur in rekening moet brengen.

Er is maar één situatie waarin zoiets elegant kan gebeuren: als er geld is. Gezinnen hebben het voorbije jaar voldoende gespaard om de consumptie te laten stijgen in een tempo dat drie keer hoger ligt dan normaal. Misschien worden het wel de roaring twenties. Als dat volksfeest en die consumptie ook leidt tot meer jobs en meer groei, is er een kans dat voldoende geld blijft rondklotsen om de coronasteun af te bouwen en de klimaatkosten te betalen. Het is twijfelachtig of het zo loopt, maar het zou leuk zijn als we met een roaringtwentiesfeestje de rekeningen kunnen betalen.