Korte vlucht

Van de slogans uit de klimaatmarsen naar een beleid dat meer impact heeft, is het nog een lange weg, waarbij we ons in symbolen dreigen te verliezen.

Terwijl de klimaatmarsen stilaan voorbij hun piek zijn, verlegt de discussie zich beetje bij beetje naar het beleid dat op de slogans moet volgen. Een van die voorstellen is het plan van Groen om treinreizen onder 1.000 kilometer goedkoper te maken dan vliegtuigreizen. Een petitie daarover werd gisteren ondertekend door meer dan 40.000 mensen.

Het voorstel toont hoe moeilijk het wordt om de stap te zetten - en liefst snel - van de slogans naar een beleid dat kan werken. Een eerste probleem is juridisch-praktisch: de fiscale kortingen op kerosine staan ingeschreven in een internationaal verdrag. Het is niet zo eenvoudig om dat heel snel te wijzigen, al is dat natuurlijk geen reden om het niet te willen, laat staan om het niet te proberen.

Het échte probleem is dat het uitgangspunt van de petitie verkeerd is. Het is niet zo dat de overheid vliegen aanmoedigt en niets doet voor spoorwegen. Het punt is vooral dat de overheid alles tegelijk doet.

Ze moedigt autorijden aan via bedrijfswagens, stimuleert vliegen met goedkopere kerosine en promoot de trein via 2,6 miljard euro subsidies per jaar voor de NMBS. Tegelijk ontmoedigt ze autorijden door autobelastingen, vliegtuigreizen door luchtvaarttaksen en treinreizen door de NMBS slecht te beheren.

Een echt correct klimaatbeleid zou vorm moeten krijgen door de milieuschade van elk transportmiddel te berekenen.

Bovendien zijn treinen minder groen dan ze op het eerste gezicht lijken. In de milieukosten die ze veroorzaken, wordt niet de milieuschade meegerekend die aangericht wordt bij het aanleggen en onderhouden van de sporen en stations. Die doen de balans wellicht - in Europa toch - niet kantelen, maar maken de verschillen minder groot.

In de klimaatdiscussie vormen we nog te snel een opinie zonder dat we alle feiten op een rij hebben gezet. Om het echt goed te doen moeten we de milieukosten van álle transportmodi oplijsten: dus ook de kostprijs van de autosnelwegen, van stations, treinsporen en luchthavens, boven op de prijs om auto’s, treinen, vrachtwagens, bussen en vliegtuigen te bouwen, te onderhouden en te doen rijden.

Een echt correct klimaatbeleid zou op die manier moeten vorm krijgen: bereken de milieuschade van elk transportmiddel. Verreken die schade in de prijs om de auto, de trein of het vliegtuig te nemen. Zonder correcties. Voer het beleid voor koopkracht en de strijd tegen ongelijkheid vervolgens via de personenbelasting, bijvoorbeeld door de belastingvrije som op te trekken. Daarbovenop kan een beleid komen dat groene technologie aanmoedigt, bijvoorbeeld met extra taksen op diesel of hogere landingsrechten voor vervuilende vliegtuigen.