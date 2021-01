In het Huis van Afgevaardigden is de tweede afzettingsprocedure tegen Donald Trump opgestart. De president wordt aangeklaagd voor zijn rol in de bestorming van het Capitool op 6 januari en het aanzetten tot opstand. De Democraten hebben een meerderheid in het Huis en het eerste deel van de procedure, de afzetting zelf, is daarmee een formaliteit.