In de Duitse metaalindustrie is een krachtmeting aan de gang tussen vakbonden en werkgevers die voor heel Europa van belang is.

In de Duitse metaalverwerkende industrie zal een aantal bedrijven deze week af te rekenen krijgen met een 24-urenstaking. De machtige vakbond IG Metall heeft daartoe opgeroepen nadat zaterdag de onderhandelingen over nieuwe loonafspraken voor de bijna 4 miljoen werknemers in de sector vastgelopen waren.

De vakbond voert de druk op. Nadat er de voorbije weken al enkele prikacties waren, volgt er nu een 24-urenstaking. Die kan vooral de autobouwers ferm pijn doen. Zijn de werkgevers dan nog niet tot meer toegevingen bereid, dreigt IG Metall met een nationale staking van langere duur.

Zes procent loonsverhoging eist de vakbond. De werkgevers willen twee procent geven. De krachtmeting wordt ook buiten de Duitse metaalsector met belangstelling gevolgd. De afspraken over loon- en arbeidsvoorwaarden die daar worden gemaakt, zetten de toon voor collectieve akkoorden in andere sectoren van de Duitse economie.

Duitsland als sterkste economie zet bovendien de norm voor wat de andere Europese landen – zeker die van de eurozone - moeten doen om concurrerend te blijven. Als in Duitsland de lonen met zes procent omhoog gaan, komt er ook in andere landen ruimte om de lonen op trekken. In België is de loonontwikkeling zelfs bij wet voor een stuk vastgeklikt aan die in Duitsland.

De loonsverhoging van 6 procent die IG Metall eist, is fors. Maar nu de Duitse economie de wind in de zeilen heeft, de bedrijfswinsten aandikken en de aandelenkoersen pieken, vinden de werknemers niet onterecht dat ze na jarenlange matiging ook recht hebben op een deel van de koek. De lage werkloosheidsgraad en de toenemende krapte op de arbeidsmarkt in Duitsland versterken bovendien de onderhandelingspositie van de vakbond.

Zelfs de ECB supportert heimelijk voor de Duitse vakbonden. Hogere lonen voor de Duitse werknemers kunnen de binnenlandse vraag in Duitsland een boost geven en dat kan indirect ook een stimulans zijn voor de economie in andere Europese landen. En als dan ook elders de grendel op loonsverhogingen springt, kan dat eindelijk de inflatie brengen die de ECB zo dolgraag wil zien.

De sterke klim van de euro tegenover de dollar de jongste maanden maakt het leven van de Duitse exportbedrijven wat lastiger. Maar voor de rest hebben ze weinig harde argumenten om de vraag voor loonsverhoging van de vakbonden compleet af te wijzen. Een compromis hierover moet dus mogelijk zijn.

De onderhandelingen verlopen echter bijzonder stroef omdat de vakbonden ook nog een andere eis op tafel hebben gegooid: het recht voor alle werknemers om gedurende twee jaar te kiezen voor een kortere werkweek van 28 uur – in plaats van de gewone 35 uur - met een gedeeltelijke financiële compensatie te betalen door de werkgevers voor het loonverlies dat ze daardoor zouden lijden.

Het is de eerste keer sinds meer dan twintig jaar dat de vakbonden in Duitsland uitpakken met de vraag voor een verdere verkorting van de werkweek. Het is een teken van de tijd. Voor de doorgaans goed betaalde werknemers in de Duitse metaalindustrie zijn meer vrije tijd en een betere work-life balance een even belangrijke of zelfs belangrijker prioriteit geworden dan een hoger salaris.

Maar voor deze eis zetten de Duitse werkgevers de hakken ferm in het zand. De vakbondseis voor een kortere werkweek is immers slecht getimed: de meeste fabrieken draaien op volle toeren, de bedrijven hebben het moeilijk om voldoende en geschikt personeel te vinden.

Natuurlijk vrezen de werkgevers ook het kostenplaatje. Maar ze hebben vooral schrik dat hiermee de poort naar een veralgemeende 28-urenweek wordt opengezet. Als dat resulteert in blijvend minder werken voor (bijna) hetzelfde loon, zal dat het concurrentievermogen van de Duitse bedrijven zwaar schaden.