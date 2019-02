Kredietgevaar

Het is gek dat de banken de Nationale Bank vragen het al te enthousiast verstrekken van woonkredieten door de banken zelf aan banden te leggen. Is het niet de verantwoordelijkheid van elke bank erover te waken dat ze zich daar niet te ver mee waagt?

De Nationale Bank waarschuwde in haar jaarverslag dat de hypothecaire kredietverlening gebeurt tegen voorwaarden die niet langer de krediet- en liquiditeitsrisico’s dekken of een voldoende winstmarge garanderen. Dat is roekeloos gedrag. Maar uit eigen beweging kunnen de banken er blijkbaar niet van afstappen. Ze hebben een externe dwingende hand nodig.

De boeman

Voor de banken is dat natuurlijk comfortabeler. Zo moeten ze zelf die beslissing niet nemen in een erg concurrentiële omgeving. En hebben ze tegenover kandidaat-kredietnemers een argument waarachter ze zich kunnen verschuilen. Het is dan de Nationale Bank die moeilijk doet, die de boeman is, niet de bank zelf. Want met strenge kredietvoorwaarden maken de banken zich natuurlijk niet populair bij hun klanten die over een woonkrediet komen onderhandelen.