Kunnen we echt niet beter?

Een lente van de vrijheid komt er niet, met deze stijgende coronacijfers. Maar haalt de overheid wel alles uit de kast voor de vaccinatie? Groepsimmuniteit is onrustwekkend ver weg.

Groundhog day vrijdag op de persconferentie van premier Alexander De Croo. Alles is al zoveel keer gezegd het afgelopen jaar. De coronacijfers stijgen. Beperk uw sociale contacten. Geen versoepeling.

Het Overlegcomité had, alle oproepen voor versoepelingen ten spijt, weinig keuze. De bittere realiteit is dat een derde golf nakend is. Ook in onze buurlanden zijn de maatregelen strikt, op sommige vlakken (scholen, avondklok) nog strikter dan in België. Maar in de week tijd die de regering zich nu gekocht heeft, dient een bezinning zich toch aan.

Organiseer de publieke open ruimte zo dat meer buiten kan, in veilige omstandigheden. Dat had al lang gebeurd moeten zijn.

Ten eerste: als we de maatregelen nog een hele tijd moeten aanhouden, organiseer de publieke open ruimte dan zo dat meer buitencontacten in veilige omstandigheden kunnen. Dat had al lang gebeurd moeten zijn. De bevolking is murw, is moe, heeft steeds meer lak aan de regels. Organiseer dan beter wat wel kan en veilig is. Buiten is de kans op besmetting, zelfs in grotere groepen, twintig keer kleiner dan binnen.

Donderwolken

Ten tweede: de enige manier om al die corona-ellende (min of meer) structureel te stoppen, is vaccinatie. En net daar stapelen dreigende donderwolken zich op.

Heizelpaleizen zijn ingericht als vaccinatiecentra, maar blijven voorlopig leeg. Alexander De Croo (Open VLD) of Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) kan je niet verwijten dat we maar mondjesmaat vaccins geleverd krijgen. Daar ligt het kalf bij de Europese Commissie en de producenten gebonden. Maar ook binnen Europa slagen we er niet in ons als de besten te organiseren. Van de vaccins die België geleverd kreeg, liggen er vier op tien in koelkasten te wachten.

Dokter Marc Noppen, CEO van het UZ Brussel, legt de vinger op de wond: 'In het huidige vaccinatietempo is 70 procent van de Belgische bevolking gevaccineerd in september 2024, en is tegen september 2021 slechts 14 procent gevaccineerd. Om tegen september van dit jaar 70 procent te halen, moeten we vanaf nu 52.000 mensen per dag vaccineren, 7/7. Dat is 8 keer meer dan vandaag.'

Hoe krijg je uitgelegd aan die noodlijdende eventorganisator dat we er nog niet in slagen e-mails te sturen naar mensen die een vaccin mogen komen halen?

De politiek moet mensen geen luchtkastelen beloven en vaccins zullen nog een tijd lastig te verkrijgen zijn op de wereldmarkt. Maar met de wel al beschikbare vaccins moet België zich tenminste beter organiseren dan de slome vertoning tot dusver. Hoe krijg je uitgelegd aan die noodlijdende eventorganisator dat we er nog niet in slagen e-mails te sturen naar mensen die een vaccin mogen komen halen? Dat we de bestanden van wie we wanneer en waar gaan uitnodigen nog helemaal niet op orde hebben? En waarom kunnen niet meer mensen al een eerste prik krijgen, als wereldwijd steeds meer specialisten ervan overtuigd zijn dat dat de te bewandelen weg is?

Alarmerend

Bovendien loert nog een ernstig risico om de hoek. De enige weg uit deze pandemie is groepsimmuniteit. Pas daarmee kunnen de samenleving en de economie echt los. Voor die immuniteit is een vaccinatie bij 70 procent van de bevolking vereist. Zelfs bij een zeer voorzichtige en optimistische berekening blijkt dat 37 procent van de Belgen geen vaccin mag of wil, of niet wordt bereikt. Mensen in armoede, sans-papiers, mensen met vaccintwijfels of ronduit antivaxers. Het voorproefje dat we de voorbije weken kregen, is alarmerend. Als zelfs zorgpersoneel in rusthuizen (voornamelijk in Brussel en Wallonië) zo moeilijk over de streep te halen is, wat gaat dat geven bij de hele bevolking?

Daarom hebben alle zes regeringen van het Belgisch labyrint, alle negen ministers van Volksgezondheid en van Welzijn, alle overheidsdiensten, één prioriteit: vaccineer.

Het alternatief is nog vele maanden in een zombiesamenleving en dito economie zonder vooruitzicht te moeten leven. Dat kan voor niemand een optie zijn.

Versnel die vaccins met meer eerste prikken. Organiseer de vaccinatie zoals de beste Europese landen (meer dan twee keer sneller). Onderzoek of we ook zoals in andere landen AstraZeneca-vaccins aan 65-plussers kunnen geven.