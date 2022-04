L'oeil de Moscou

Krijgen we opnieuw een RTT en Regie der Posterijen met alle politisering van dien? Dat botst met het beursgenoteerde karakter van Bpost en Proximus en zou een slechte zaak zijn voor consumenten.

De wijziging van de wet op de overheidsbedrijven die minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) voorstelt, doet meer dan één wenkbrauw fronsen. De minister wil dat een waarnemer haar voortdurend op de hoogte kan houden van wat in de raad van bestuur van Bpost en Proximus reilt en zeilt.

Het initiatief om bij Bpost en Proximus een oeil de Moscou te parachuteren, berichtte De Standaard vrijdag, komt er nadat de groene minister zelf kritiek had gekregen wegens de verkoop van 170 krantenwinkels van Bpost aan een gokbedrijf.

Het zinde de minister niet dat ze die operatie in De Tijd moest vernemen. Niet dat iets fouts gebeurd was. In se komt de beslissing over een (ver)koop die in de strategie past toe aan het management en de raad van bestuur. Maar omdat De Sutter onder geen beding nog zo verrast wil worden, wil ze een m/v in de cockpit die alles doorbrieft.

Het hele opzet getuigt van een wantrouwen in het management en de raad van bestuur. Een 'no surprise policy' kan er gewoon in bestaan dat de voorzitter of CEO bij een beslissing waarvan hij of zij vermoedt dat die politiek gevoelig ligt de minister informeert, waarmee de kous af is.

De demarche van De Sutter verbergt ook een diepere heimwee naar een grotere greep op 'haar' bedrijven. De waarnemer is niet de enige bemoeienis die De Sutter wil doorvoeren. Ze denkt ook aan ook andere verplichtingen zoals voor het grootste deel werken met vaste werknemers.

Zo'n grotere greep zou niet alleen een slechte zaak zijn voor de bedrijven in kwestie, maar ook voor de hele markt waarin ze opereren en dus de consument.

Het probleem is dat de minister van Overheidsbedrijven en Telecom nog altijd meerdere dubbelzinnige rollen speelt. Aan de ene kant is de minister verantwoordelijk voor het creëren van een gelijk speelveld in de post- en telecomsector. Aan de andere kant is ze voogdijminister van de dominante speler. Met een waarnemer krijgt de minister bevoorrechte informatie van één speler, terwijl ze tegelijk over het belang van alle spelers in de sector en het belang van alle consumenten moet waken.

Big Government is back, op vele terreinen. In de begroting waar ondanks miljardentekorten nog altijd niet het minste kerntakendebat wordt gevoerd, in steeds uitdeinender rol die de overheid voor zichzelf ziet sinds de coronacrisis, en nu ook in het schoonmoederen van overheidsbedrijven vanuit de politiek.

Aan de ene kant zijn Proximus en Bpost beursgenoteerd, hebben ze private (internationale) aandeelhouders, naast een hoop Belgische kleine beleggers. Aan de andere kant is de overheid meerderheidsaandeelhouder met 51 procent. Aan de ene kant heeft de voogdijminister er dus alle belang bij dat het dividend van het bedrijf zo hoog mogelijk is. Aan de andere kant moet ze over een level playing field waken.

Aan de ene kant zegt de politiek dat politisering van overheidsbedrijven tot het verleden behoort en dat bestuurd wordt volgens strikte regels van corporate governance. Aan de andere kant doet de politiek bij het minste wat bij Proximus en Bpost gebeurt toch altijd weer pogingen tussen te komen.

In zijn vroegere leven als minister van Overheidsbedrijven schafte Alexander De Croo (Open VLD) regeringscommissarissen af en perkte hij te verregaande politieke inmenging wettelijk in. Met De Sutters geparachuteerde waarnemer die alles moet briefen naar het kabinet, is het gevaar zeer reëel dat diezelfde m/v ook omgekeerd brieft en dus partijpolitieke voorkeuren of politieke vragen dropt bij de CEO.