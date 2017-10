Laboratorium 2017

De Oostenrijkse parlementsverkiezingen hebben de verwachte winnaar opgeleverd: Sebastian Kurz van de christendemocratische ÖVP. Met een fors rechts programma leidt hij wellicht het land straks samen met de extreemrechtse FPÖ. Het Hongarije van Viktor Orban is dan zeer nabij.

Na een ongezien smerige verkiezingscampagne in Oostenrijk heeft Kurz (31) met voorsprong de verkiezingen gewonnen. Kurz kan op die manier de jongste regeringsleider van Europa worden. Een coalitie met de sociaaldemocratische SPÖ blijft mogelijk maar lijkt onwaarschijnlijk.

De andere grote winnaar is immers de extreemrechtse FPÖ. Heinz-Christian Strache heeft die partij grondig vernieuwd na de jaren van Jorg Haider. Hij zat ditmaal in een luxepositie: hij hoefde niet te hameren op het immigrantenprobleem, dat deed Kurz voor hem. En tussen het jonge geweld dat in de Oostenrijkse arena trad, kon hij zich voorwaar de rol van 'elder statesman' aanmeten. Net als in het begin van dit millennium wordt de FPÖ een partij die kan meeregeren.

Oostenrijk heeft onmiskenbaar een ruk naar rechts gemaakt. Kon de SPÖ nog standhouden, dan kregen de Groenen een oplawaai. De kleine liberale partij Neos won wat terrein.

Vlak na de verkiezingen wilde Kurz nog geen coalitiepartner bekendmaken, maar in de aanloop naar de stembusslag sloot hij een verbond met de FPÖ niet uit. In dat geval zal Oostenrijk eveneens een sterk nationalistische en antimigratiekoers varen, net als Hongarije. Kurz en Strache hebben hun bewondering voor de Hongaarse premier Viktor Orban niet onder stoelen of banken gestoken. Dat betekent dat in Centraal-Europa drie landen - Oostenrijk, Hongarije en Polen - regimes hebben die zich volledig terugtrekken in de eigen identiteit.

Voor de Europese Unie was 2017 een bijzonder verkiezingsjaar. In Nederland wist de liberale premier Mark Rutte nog de populistische Geert Wilders voor te blijven, maar er volgde een eindeloze coalitievorming met een politiek erg hybride coalitie. In Frankrijk kegelde Emmanuel Macron het hele Franse politieke bestel overhoop. Nu moet Macron vooral bewijzen dat hij zijn beloftes, ondanks de erg grote tegenstand, kan waarmaken.

De Britse premier Theresa May verloor dan weer de vervroegde parlementsverkiezingen die ze zelf had uitgeroepen. Het verzwakte haar onderhandelingspositie in de brexitesprekken.

In Duitsland won kanselier Angela Merkel de verkiezingen, maar met het slechtste resultaat ooit. En de coalitievorming is in Duitsland evenmin een gemakkelijke opgave, zeker niet omdat de partij van Merkel, de christendemocratische CDU, zondagavond een stevige oplawaai kreeg bij deelstaatverkiezingen in Nedersaksen. Daar wonnen de sociaaldemocraten van de SPD overtuigend, een eerste overwinning sinds 1998. Voor Merkel is die tegenvaller alvast een hypotheek op de gesprekken die ze in Berlijn moet beginnen om een nieuwe regering te vormen.

De politieke uitkomst van dit schuiven van macht niet altijd even duidelijk, dan is het wel een boeiend gegeven.

De Europese politiek ontwikkelt zich zo meer en meer als een politiek laboratorium. Sommige politici, zoals Theresa May, overspelen hun hand en worden daarvoor afgestraft. Gevestigde regeringsleiders zoals Merkel en Rutte weten hun leiderschap wel te verzilveren maar dat vertaalde zich onvoldoende in winst voor hun partij. Zij kijken naar een versplinterd politiek landschap waardoor ze moeten laveren. Nieuwelingen zoals Macron of Kurz weten de politiek om te gooien. Macron met een ongezien project in Frankrijk, waarbij alle politieke partijen werden afgestraft. Kurz in Oostenrijk met een fors rechts programma. Hun houdbaarheidsdatum zal nog moeten bewezen worden.

Europa zit tussen oud en nieuw, een politiek kantelmoment. En al is de politieke uitkomst van dit schuiven van macht niet altijd even duidelijk, dan is het wel een boeiend gegeven. Politiek krijgt Europa steeds meer kleur, al is die niet altijd gelijklopend. Dat zet de Unie dan weer onder druk. 2017 opende op verkiezingsvlak vele poorten. Voor Brussel is het niet evident om daar de grootst gemene deler uit te halen. Integendeel. Het lappendeken is nog wat groter geworden.