Het laten varen van de begrotingsdiscipline, zoals informateur Paul Magnette voorstelt, opent de doos van Pandora.

Een begroting in evenwicht? Dat is niet de ambitie van informateur Paul Magnette (PS). De voorstellen die hij op tafel heeft gelegd om een paars-groene coalitie te smeden kunnen alleen worden uitgevoerd binnen een niet al te strikt begrotingskader. Laissez faire, laissez aller. Hij is niet van plan de begrotingspuinhoop op te ruimen die de regering-Michel nagelaten heeft. Die blijft liggen.

De lat wordt niet al te hoog gelegd. Niet slechter presteren dan de slechtste leerling van de Europese klas is een van de scenario’s die Magnette naar voren schuift. Dat scenario houdt in dat België in 2024 mag eindigen met een begrotingstekort van 2,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Andere scenario’s gaan uit van een tekort van 1 tot 2 procent, wat de besparingsinspanning ook doenbaar houdt.

Tegelijk zouden belangrijke uitgaven - investeringen in klimaatmaatregelen, openbaar vervoer, defensie - buiten de begroting worden gehouden. Magnette rekent erop dat dat kan gebeuren met het fiat van de nieuwe Europese Commissie. Maar zelfs als ze haar fiat geeft, komt het eigenlijk neer op het vervalsen van de rekeningen. Het zou een heilig principe moeten zijn dat de begroting álle inkomsten en álle uitgaven van de overheid omvat.

Er zijn argumenten om een begrotingstekort te dulden, als het beperkt is en louter het gevolg van investeringsuitgaven die een rendement opleveren, bijvoorbeeld omdat ze het groeipotentieel van de economie verhogen, en als tegelijk maatregelen worden genomen om de economische fundamenten van het land gezond te maken. Maar in België, dat al een schuld torst van meer dan 100 procent van het bbp, moeten we daar bijzonder voorzichtig mee zijn. De hoge schuldgraad maakt ons kwetsbaar voor een renteopstoot, en de oplopende rentebetalingen zullen dan andere overheidsuitgaven verdringen. Bovendien is het verstandig een buffer te hebben voor mogelijke tegenslagen, zoals een zware economische recessie of een financiële crisis. Dat zijn allemaal goede redenen om het begrotingstekort beperkt te houden.

Bovendien is dit België. Je kan er donder op zeggen dat als je op de begroting ruimte schept voor investeringen, die ruimte snel zal worden ingepalmd door allerlei andere uitgaven. Er is altijd wel ergens een dringende nood die gelenigd dient te worden, een ongenoegen dat afgekocht moet worden of een politiek compromis dat met overheidsgeld gesmeerd dient te worden. Investeringen worden dan daarvoor opgeofferd. Dat is in ons land al te vaak gebeurd.