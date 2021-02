Lang herstel

De Amerikaanse president Biden herinnerde er nog eens aan dat democratie een breekbaar gegeven is nadat de Senaat zijn voorganger Donald Trump voor de tweede keer vrijgesproken had.

Zoals voorspeld liep de tweede afzettingsprocedure tegen voormalig president Donald Trump af met een vrijspraak. Maar de littekens zullen nog lang zichtbaar blijven. De beelden van de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 zullen ook voor altijd aan de gewezen president blijven kleven. En de video's die de Democratische aanklagers samenstelden, zijn inmiddels door miljoen mensen gezien.

Voor Trump betekent zijn vrijspraak dat hij een waterkans behoudt om politiek actief te blijven. Wel staan hem nog een reeks rechtszaken te wachten. Hoe hij die overleeft, is minstens even belangrijk als de vrijspraak in het Congres.

Trump zelf blijft geloven in zijn kansen. Maar zelfs als hij van het politieke toneel verdwijnt, zijn er nog kandidaten over om zijn gedachtegoed door te duwen. Of de man zelf terugkomt, is verre van zeker.

Voor de Republikeinen is dit maar het begin van het proces om te leren omgaan met de politieke erfenis van Trump. Er hebben zeven Republikeinse senatoren met de Democraten meegestemd. Maar drie van hen hebben nog vijf jaar voor ze de kiezer weer in de ogen moeten kijken, twee van hen zijn aan hun laatste ambtstermijn bezig en twee anderen hebben een stevige kiezersbasis. Kortom, het waren senatoren die niet vreesden afgestraft te worden door de basis die wel voor Trump stemt.

De Amerikaanse democratie kreeg op 6 januari een schok. Die klap is na de tweede afzettingsprocedure niet uitgewist.

De Republikeinse partij moet nu een pad zoeken tussen de aanhang van Trump en het herwinnen van de vele kiezers die ze inmiddels verloren is. Of blijft ze voluit de kaart van het trumpisme trekken?

Volgend jaar zijn er tussentijdse verkiezingen waarbij het Huis van Afgevaardigden en een derde van de Senaat worden verkozen. Het wordt een belangrijke test om te zien hoe de politieke toestand in de VS is geëvolueerd.

De Democraten hebben vijf jaar lang Trump bestreden. Nu valt hij weg op het publieke forum. De aandacht zal voluit gaan naar het afwerken van de agenda die president Joe Biden heeft opgesteld.

Biden moet de coronapandemie, die een grote ravage heeft aangericht in de VS, bedwingen. Het vaccinatieprogramma draait op volle toeren maar er moet ook een economisch herstelprogramma komen om de grote schade op te vangen.

Daarnaast moet gesleuteld worden aan de gezondheidszorg die duidelijk achterloopt op wat we in Europa gewend zijn. En er zijn de sociale en de raciale conflicten die al geruime tijd woekeren.

De agenda is dus goed gevuld. Biden lijkt ervoor te kiezen om op eigen kracht en met een flinterdunne meerderheid zijn wetgeving voor het economisch herstel door het Congres te duwen. Op die manier verliest hij de minste tijd, maar verkleint hij natuurlijk het draagvlak. En het betekent dat de presidentiële macht zwaar wordt ingeperkt als die Democratische meerderheid de tussentijdse verkiezingen van 2022 niet overleeft.