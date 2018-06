De Europese Centrale Bank heeft een heel lange remweg uitgestippeld om te stoppen met haar extreem soepele monetaire beleid.

Het geld blijft dan toch niet eeuwig gratis. De Europese Centrale Bank (ECB) kondigde donderdag aan dat ze begin volgend jaar stopt met het opkopen van obligaties, een onconventionele maatregel waarmee ze in maart 2015 begon om de economische en eurocrisis te bestrijden nadat ze haar rentewapen volledig had uitgeput. De ECB heeft op die manier ruim 2.400 miljard euro in het financiële systeem gepompt. Dat is een gigantische stimulus.

Dat de obligatieaankopen worden stopgezet, luidt nog niet het einde van het erg soepele monetaire beleid in. De ECB heeft laten weten haar beleidsrente nog een poos op nul te handhaven. Een eerste renteverhoging staat ten vroegste gepland voor de herfst van 2019, om Mario Draghi uit te zwaaien, die op 31 oktober volgend jaar vertrekt als ECB-voorzitter? De ECB voorziet in een wel heel lange remweg om de machine die de monetaire straalmotor voortstuwt tot stilstand te brengen.

Het beleid van goedkoop geld dat de ECB voert, hindert het gezond functioneren van de economie.

Hoewel dat gratis geld onmiskenbaar belangrijke kwalijke neveneffecten had, heeft de ECB lang getreuzeld om het beleid bij te sturen. Het was nodig, argumenteerde ze, om te vermijden dat de Europese economie in een deflatoire spiraal werd meegezogen. De aanhoudende lage inflatie bood haar het - gecontesteerde - argument om te volharden. In werkelijkheid was het er de ECB ook om te doen de overheden in de eurolanden de ruimte te geven hun begroting enigszins op orde te zetten. De lage rente hielp hen daarbij meer dan een handje.

Dat heeft gewerkt. De Europese Commissie meldde vorige maand dat in geen enkel euroland het begrotingstekort dit jaar boven 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) ligt. Dat is sinds de start van de eurozone in 1999 niet gelukt. Ook het zorgenkind Griekenland is uit de gevarenzone. De risicofactor die de nieuwe Italiaanse regering vormt, lijkt niet zo groot.

Als Europa op korte termijn weer in de nesten komt, is dat niet door trammelant in de eurozone, maar door spanningen over het migratiebeleid. In die omstandigheden, en met de economische hoogconjunctuur in Europa, kon de ECB haar gratisgeldpolitiek moeilijk voortzetten zonder een revolte te riskeren in haar raad van bestuurders uit de noordelijke eurolanden. Dus wordt de voet van het gaspedaal gehaald.

Van remmen is geen sprake. Het wordt in een eerste fase gewoon uitbollen. Een gevaarte dat lange tijd met een hoge snelheid voortdenderde doen stoppen door bruusk op de rem te trappen is nogal riskant. Dat kan ongevallen veroorzaken. Op de financiële markten bijvoorbeeld, die verslaafd zijn geraakt aan het goedkope geld. Een rente die plots omhoogschiet, kan de vastgoedmarkt schokken, kredietnemers in de problemen brengen, de banken met slechte kredieten opzadelen en de economie in een recessie storten.