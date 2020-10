Het grootste gevaar voor de komende dagen is dat het lappendeken van coronamaatregelen terugkeert waar niemand uit wijs raakt. Kalmte en helderheid over grote lijnen zijn nodig om dat te vermijden.

Het autosalon is afgeblazen. Indoorcontactsporten mogen niet meer vanaf woensdag. En de stad Leuven doet restaurants van maandag tot donderdag twee uur vroeger de deuren sluiten. Beetje bij beetje wordt de strijd tegen het coronavirus weer opgevoerd, nu de besmettingen de hoogte inschieten. Als het tempo niet stilvalt, zitten we eind deze week aan tienduizend nieuwe besmettingen per dag.

Toch komt het erop aan kalm te blijven, ook al raast de storm. De moeilijkheid van het coronavirus is dat het een onzichtbare vijand is die zich door de lange incubatietijd soms dagenlang niet laat zien. Daarom is het te vroeg om te weten of de strengere maatregelen die de regering-De Croo vorige week invoerde wel effect hebben. Die analyse kan pas begin volgende week worden gemaakt.

Wat kan er ondertussen gebeuren? We moeten het overzicht bewaren. Er vinden veel meer coronatests plaats dan in maart, waardoor de cijfers over het aantal besmettingen niet vergelijkbaar zijn met die van toen. Omdat niet iederéén wordt getest, lag het aantal werkelijke besmettingen in maart naar schatting veertig keer hoger dan de officiële cijfers. Nu is dat naar schatting maar zeven keer.

Uiteindelijk is dit het meest relevante criterium: kan ons ziekenhuissysteem de golf aan patiënten aan?

Betere data zijn daarom de ziekenhuisopnames. Die stijgen fors, maar ze liggen nog altijd vijf keer lager dan tijdens de piek van een half jaar geleden. Uiteindelijk is dit het meest relevante criterium: kan ons ziekenhuissysteem de golf aan patiënten aan? Vandaag is het antwoord nog altijd ja.

Het tweede deel van het antwoord ligt in snelle bijkomende maatregelen die weinig extra hinder veroorzaken. Daarom is het terecht dat de Vlaamse regering alle indoor contactsporten vanaf woensdag stillegt. Het is niet leuk voor wie minivoetbal of basket speelt, maar het offer valt niet te vergelijken met het sluiten van scholen of bedrijven. Alle snelle maatregelen die helpen het virus te bestrijden zonder dat we in een algemene lockdown belanden, zijn welkom.

Het derde deel van het antwoord ligt in duidelijker regels voor een 'slimme', meer gerichte lockdown. Vrijdag wordt de barometer verwacht die aangeeft welke noodplannen waar precies ingaan, naargelang van de alarmfase. Het zou een goed idee zijn mochten er, naar Duits voorbeeld, richtlijnen komen die bepalen wanneer een burgemeester de bewegingsvrijheid in een gemeente moet beperken tot essentiële verplaatsingen. Zoiets is sowieso lastig, omdat België dichtbevolkt is en veel mensen in verschillende gemeenten wonen, werken of hun kinderen naar school brengen. Maar alle beetjes helpen.