Leiders en volgers

De Europese Commissie wil dat Europa de klimaatstrijd leidt. Het is aan de EU-leiders om te waarborgen dat genoeg mensen volgen.

Ach! Dat was volgens een licht grijnzende Europees commissaris Frans Timmermans de reactie van Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) toen hij haar uitlegde dat de Europese klimaatambities een pak hoger liggen dan de Vlaamse. Hij vervolgde dat Vlaanderen een tandje zal moeten bijsteken om de doelstellingen te halen van het klimaatverdrag van Parijs, dat ons land heeft ondertekend.

De botsing in visie hoeft niet te verbazen. Wat de Commissie woensdag voorstelde, is een spiegelbeeld van wat de Vlaamse regering maandag voorstelde. De regering-Jambon presenteerde een klimaatplan dat haalbaar en betaalbaar is, maar alle impact dreigt te missen. De Commissie lanceert een klimaatplan dat ambitieus is, maar vragen oproept over de betaalbaarheid en de haalbaarheid.

Voordelen

Over de snelheid en de precieze weg kan dan worden gediscussieerd, maar niet over het doel.

Desondanks heeft de Europese Green Deal twee voordelen. Het eerste is de duidelijkheid. Hoe moeilijk het ook is, het helpt als iedereen weet - van industriereuzen tot een pendelaar - waar het de komende jaren naartoe moet. Over de snelheid en de precieze weg kan dan worden gediscussieerd, maar niet over het doel.

Het tweede voordeel is de schaal. Het is risicovol de Antwerpse haven klimaatlasten op te leggen die pakweg Rotterdam niet hoeft te torsen. Niet alleen omdat het de economische kosten van het klimaatbeleid opvoert, maar ook omdat het de minst klimaatvriendelijke speler bevoordeelt. Op Europees niveau is er echter een groter level playing field, dat bovendien met koolstoftaksen kan worden afgeschermd.

Betaalbaar?

Die voordelen veranderen niets aan de twee grote vragen over het Commissie-plan: hoe zit het met de haalbaarheid en de betaalbaarheid? De test voor het plan ligt in de centenstrijd die volgend jaar wordt uitgevochten. Die moet bepalen met welk budget de Commissie-Von der Leyen haar ambitie moet inlossen.

De tweede test is een variatie daarop: in welke mate zijn de Europese kiezers bereid de klimaatoffers te aanvaarden? Omdat de Commissie de komende vijf jaar in het zadel zit, is het aan de nationale politici om het klimaatbeleid te verdedigen en de toorn van boze kiezers te trotseren. In die zin is het logisch dat vandaag een Europese top start waarop de staatshoofden en regeringsleiders van de EU-landen de grens trekken tot waar het klimaatplan in hun land te verdedigen valt.

Het zou verkeerd zijn aan het leiderschap in de klimaatstrijd te verzaken, zoals de Vlaamse regering aan het doen is.

Koehandel

Zoiets leidt onvermijdelijk tot iets wat je kan omschrijven als koehandel en is misschien niet de mooiste kant van politiek. Maar er is geen alternatief voor wat vandaag op de Europese top gebeurt. Het zou verkeerd zijn aan het leiderschap in de klimaatstrijd te verzaken, zoals de Vlaamse regering aan het doen is. Maar leiderschap betekent ook dat je af en toe omkijkt of iemand volgt, wat de Commissie soms dan weer nalaat.