Dat de Europese Commissie na het politiegeweld in Catalonië gisteren het ‘leiderschap’ van de Spaanse premier Mariano Rajoy prees, maakt van het Spaanse probleem ook haar probleem.

Wreedheid zal onze manier van leven niet ondermijnen, tweette gisteren Joseph Daul, de Fransman die in 2013 Wilfried Martens opvolgde als voorzitter van de Europese Volkspartij. Maar wie dacht dat hij daarmee het politiegeweld in Catalonië van dit weekend veroordeelde, vergiste zich. Zijn boodschap ging over de aanslag in Las Vegas. Over de Catalanen geen woord.

Het toont hoe gewrongen Europese leiders nog altijd zitten over het brute politiegeweld tegen Catalaanse burgers zondag. Ook gisteren bleven op sociale media de beelden binnenstromen van Guardia Civil-agenten die kiezers van trappen gooien, bij de haren sleuren, met de matrak in elkaar slaan of zelfs de vingers breken. De Spaanse premier Mariano Rajoy, die tot de Europese Volkspartij behoort, verdedigde gisteren dat politiegeweld en omschreef het als ‘proportioneel’. Met een van de klassieke retorische truken, waarbij je de betekenis van een woord op zijn kop zet, omschreef hij niet het politie­geweld, maar de organisatie van een referendum als ‘een aanval op de rechtsstaat’.

Rijkelijk laat namen ook enkele Europese leiders gisteren schoorvoetend afstand van het politie­geweld in Catalonië. De Europese Commissie riep ‘alle relevante spelers’ op om nu van confrontatie naar dialoog te gaan, waarbij de woordvoerder van Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker niet wilde verduidelijken wie wordt bedoeld met die ‘relevante spelers’ en herhaalde dat het referendum volgens de Spaanse grondwet illegaal is. Wel liet de Commissie weten ‘vertrouwen te hebben in het leiderschap van Mariano Rajoy’. Dat laatste ­zinnetje - dat voor niets nodig was - maakt dat de Commissie wordt meegezogen in de legitimiteitscrisis van de Spaanse regering.

Niets verhinderde de Europese ­Commissie om zich sneller uit te ­spreken tegen het politiegeweld, net zoals premier Charles Michel ­terecht wél deed.

Het punt is namelijk dit: de Europese Commissie heeft als opdracht de uitvoering van de Europese verdragen te bewaken. Die verdragen zijn ondertekend door nationale regeringen, waardoor de Commissie niet anders kan dan de grondwetten van die regeringen ook te respecteren. Als we willen dat de Commissie de rechtsstaat respecteert, moet ze daarom verklaren dat het Catalaanse referendum volgens de Spaanse grondwet illegaal was. Tot daar is haar rol te begrijpen.

Maar niets verhinderde de Commissie om zich sneller uit te ­spreken tegen het politiegeweld, net zoals premier Charles Michel ­terecht wél deed. Dit gaat namelijk allang niet meer over de vraag of separatisme een goede zaak is of niet. Het gaat allang niet meer over of er geen betere manieren zijn om zo’n referendum te organiseren. Want die zijn er, namelijk door net zoals bij een grondwetsherziening een grotere Catalaanse meerderheid van meer dan 50 procent te eisen.

Dit gaat over iets anders. De regering van een EU-land heeft gewapende politie laten inbeuken op haar burgers, die ongewapend met de handen omhoog stonden en enkel wilden stemmen. De EU-regering heeft dat optreden, nadat iedereen de beelden had gezien, gisteren ‘proportioneel’ genoemd. De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties vroeg gisteren alvast aan de regering-Rajoy de onmiddellijke toelating om mensenrechtenexperts naar Spanje te sturen. De Europese Commissie, daarentegen, is er ­gisteren in geslaagd het ‘leiderschap’ van Rajoy te prijzen. Daarom is zijn verlies aan legitimiteit gisteren ook het hare geworden.