Levenslijn

De Europese top over migratie donderdag en vrijdag wordt cruciaal omdat het geduld bij de Europese kiezer op is.

Drie jaar geleden, in mei 2015, meldde minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) dat hij de Godetia, een logistiek steunschip van de Belgische marine, naar de Middellandse Zee had gestuurd om de vluchtelingencrisis te bedwingen. Hij wees op het humanitaire karakter van de opdracht. De Godetia pikte migranten op zodra ze zich buiten de Libische territoriale wateren bevonden, en zette hen af in Sicilië. Volgens Vandeput werkte dat de mensensmokkelaars tegen.

In drie jaar is de wereld veranderd. De afgelopen zes dagen dobberde een schip van de Duitse ngo Mission Lifeline op de Middellandse Zee rond met 230 asielzoekers aan boord, zonder dat het toestemming kreeg een haven in Malta of Italië binnen te varen. Zo’n fiat geven, is nu de logica, komt neer op medeplichtigheid met de mensenhandelaars. Gisteren kreeg het schip dan toch de toelating aan te meren in Malta, nadat acht EU-landen hadden gezegd de opvang van de asielzoekers onder elkaar te spreiden.

Federaal staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) zegt dat ons land maximaal vijftien mensen zal opvangen. Hij voegde eraan toe dat het om een eenmalige operatie gaat. Ook de premier van Malta, Joseph Muscat, zei dat de oplossing voor de Lifeline geen blauwdruk is voor volgende gevallen.

Het zet nog eens in de verf hoe belangrijk de Europese top wordt die vandaag in Brussel start. De voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, stuurde gisteren zijn traditionele uitnodigingsbrief voor de top uit. ‘De inzet is erg groot. En de tijd kort’, stelt hij.

Tusk legt uit hoe de urgentie niet langer zit in het aantal vluchtelingen dat de EU binnenkomt. Sinds de piek van oktober 2015 worden de buitengrenzen van de EU 96 procent minder vaak illegaal overgestoken, schrijft hij. Het cijfer spoort met een grafiek die het Wereld Economisch Forum gisteren verspreidde over de belangrijkste trajecten die asielzoekers aflegden in 2017, en waar de EU niet eens op de kaart staat.

Het probleem is nu politiek. Het probleem, zegt Tusk, is dat ‘meer en meer mensen beginnen te geloven dat alleen sterke autoriteit, anti-Europees en antiliberaal van overtuiging, de golf van illegale migratie kan stoppen’. Als je mensen dat kan doen geloven, vervolgt hij, kan je ze alles laten geloven.

Het probleem werd gisteren nog eens duidelijk in Duitsland, waar de Beierse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer blijft dreigen zondagavond weer paspoortcontroles aan de Duitse grens in te voeren als er vandaag en morgen geen migratiebeleid wordt uitgetekend dat hij in Beieren kan verdedigen bij zijn kiezers.

In die zin doet het er zelfs niet toe dat relatief weinig vluchtelingen naar de EU komen. We zijn politiek gezien nog altijd de crisis van 2015 aan het verwerken. De grenscontroles werken almaar beter, maar de afspraken over wie in de EU asielzoekers opvangt, raken niet van de grond. En de politieke realiteit is, of je dat nu wil of niet, dat bij veel kiezers het geduld op raakt.